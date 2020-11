Takto počas korony nakupuje známy komik

Prečo vždy chlapi z obchodu prinesú niečo iné a to dôležité zabudnú? A čo sa im pri nákupe zeleniny honí hlavou? Nazreli sme do myšlienok známeho standupistu Michaela Szatmaryho. Ten sa nezaprel, a na záver dal všetkým takúto radu hodnú komika.

Tiež ste sa už pristihli, že sa snažíte v obchode otvoriť sáčok v rukaviciach a cez rúško doň ešte aj fúknuť? Nákupy počas korony prinášajú nielen pravidlá, ale aj mnoho úsmevných situácií. Na čom však naozaj záleží je to, aby sme voči sebe boli ohľaduplní. Michael tvrdí, že ak on zvládol použiť dezinfekciu pri vstupe, vyberať potraviny najprv očami až potom rukami, používať rukavice a kliešte pri manipulácii s pečivom, zvládne to naozaj každý. Naostro si takýto nákup vyskúšal v predajni BILLA, ktorá sa snaží pomocou praktických rád na predajni učiť svojich zákazníkov, ako zodpovedne nakupovať a chrániť tak aj ostatných.

Okrem toho pravidelne čistí a dezinfikuje svoje priestory. Ovocie a zelenina sú čerstvé a kontrolované niekoľkokrát denne. Pečivo je pripravované a skladované v oddelených priestoroch a zamestnanci používajú ochranné pomôcky ako rúška a rukavice.

