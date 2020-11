Poriadne sa do toho vžil! V relácii Záhady tela súťažiaci predvádzajú svoje znalosti o ľudskom tele, no veľakrát sa vďaka nej dozvedia aj veci, ktoré doposiaľ ani len netušili. Tentokrát súťažná dvojica Lukáš Adamec a Michal Hudák riešila teóriu, či ľudia na sklonku života najviac ľutujú, že neboli viac obetaví! A bol to práve Lukáš Adamec, ktorý s týmto tvrdením zásadne nesúhlasil! Dokonca sa do analýzy svojej odpovede ponoril natoľko, že sa Hudák nestačil čudovať! Presvedčte sa o tom v našom videu, no nenechajte si rozhodne ujsť ani reláciu Záhady tela už v sobotu, o 20.30 na Jednotke.