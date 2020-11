Na Kolibe má pokoj vyčísliteľnú hodnotu

Pokoj je na nezaplatenie, no to neznamená, že si ho nemôžete dovoliť. Usadiť sa na adrese, kde bude vaším susedom malokarpatská príroda, znamená nájsť vlastný zdroj nevyčerpateľnej pohody. Gansberg Koliba prináša okrem pokoja aj prémiový komfort a bonus 30 000 eur k vášmu bývaniu.

Lokalita plná pokoja

Život v tesnej blízkosti prírody nie je len o subjektívne dobrom pocite. Stovky vedeckých štúdií objektivizujú benefity bývania v okolí zelene. Vedeli ste, že ak máte najbližší park či lesnú cestičku vo vzdialenosti bližšej ako 500 metrov od domu, výrazne tým zvyšujete kvalitu fyzického aj mentálneho zdravia a doslova tým prispievate k predĺženiu života? Podľa výskumov je pre pocítenie efektu „zelenej sily“ týždenným minimom 120 minút strávených v bezprostrednom kontakte s prírodou. V Gansbergu Koliba tento limit prečerpáte už za jedno poobedie. A to pritom máte do centra mesta rovnako blízko ako do lesa!

Otvoriť galériu Zdroj: Gansberg Koliba

Nová pýcha Koliby

Trojica bytových domov Gansberg Koliba sa vyníma na pravej strane lukratívnej bratislavskej štvrte a už svojím architektonickým vyznením jasne priznáva inšpiráciu lokálnou prírodou. V svahovitom teréne, z ktorého Gansberg Koliba vyrastá, sa v dávnej minulosti nachádzal vinohrad a naň voľne odkazuje aj architektúra. Podobne ako kedysi vinice a vinohrady, domy pôsobia dojmom, akoby boli naukladané na terasách.

Otvoriť galériu Zdroj: Gansberg Koliba

Vinič sa stal, symbolicky, aj súčasťou výsadby, ktorej kvety a porasty spoluvytvárajú atmosféru lúčneho kopca, takže miesto už na prvý pohľad evokuje idylický pokoj, spájaný s prechádzkami po lúke. Milovníkov prírody zaujmú aj stromy zasadené vo vyšších kvetináčoch na priestranných bytových terasách.

Architekti sa úspešne vyhli slepému kopírovaniu prírody a išli skôr cestou rafinovanosti. Podarilo sa im tak nájsť priesečník medzi estetikou a účelom, čo dokazujú napríklad loggie so zakomponovanou zeleňou v drevených kvetináčoch, ktorých spodná časť poslúžila na elegantné prekrytie klimatizačnej jednotky.

Dokonalosť detailov

Tak ako má príroda moc očarovať cez tie najmenšie detaily – napríklad precíznu kresbu listov, aj Gansberg Koliba vďačí za svoje luxusné vyznenie pedantne prepracovaným čiastkovým riešeniam. Hoci projekt nepôsobí na prvý pohľad zvlášť okázalo, v konkurencii okolitého developmentu ho nemôžete prehliadnuť, tak ako by ste neprehliadli na mieru šitý dizajnérsky kostým, kde každý šev má svoje exaktné miesto a strih pôsobí až geometricky presne.

Vysokú úroveň remeselného vypracovania zaistilo použitie prvotriednych materiálov, či už je to juhoamerická drevina cumaru, nórsky hliníkový plech alebo eternit, vďaka čomu pripomína obklad penthousov šupiny hadej kože.

Otvoriť galériu Zdroj: Gansberg Koliba

Pridanou dizajnérskou hodnotou je spolupráca so slovenskými zámočníctvami. Exteriérové zábradlia zaujmú sériou atypických vzorov, navrhnutých a na mieru vyhotovených exkluzívne pre tento projekt.

Komfort overenej kvality

Pri pohľade na vonkajší nadštandard vyvstáva otázka, či sa autorom projektu podarilo udržať vysoko nastavenú latku kvality aj v interiéroch. V prípade Gansbergu Koliba je táto otázka bezpredmetná – na budúcich majiteľov čakajú hliníkové okná, podlahové vykurovanie, predpríprava na klimatizáciu a exteriérové žalúzie či extra pevné a bezpečné vchodové dvere z dielne českej rodinnej firmy SAPELI.

Otvoriť galériu Zdroj: Gansberg Koliba

Parkety Europarkett od výrobcu Parkett Designer vnášajú do miestností hrejivosť dreva a vďaka jednoliatym vzorom aj nevtieravo elegantné vyznenie. Fanúšikovia štýlového domáceho wellnessu si tiež prídu na svoje. Kúpeľne zdobia výrobky renomovanej svetovej značky Villeroy & Boch.

Bývanie podľa VAŠICH predstáv

Bývanie v Gansbergu Koliba vám dáva nielen pokoj, ale aj úplnú slobodu. Tu nemusíte robiť kompromisy vo výbere prvkov vášho vysneného bývania. Vďaka atypickej a na slovenskom trhu nevídanej kategorizácii bytov ľahšie nájdete presne to, čo hľadáte.

Otvoriť galériu Zdroj: Gansberg Koliba

V ponuke sú štyri kategórie – CITY VIEW, GARDEN, QUIET a PREMIUM, pričom každá svojím názvom presne vystihuje dominantný prvok bytu.

Byty CITY VIEW uchvátia výhľadmi na východnú časť centra Bratislavy, GARDEN zahŕňajú predzáhradky pre ešte bližší kontakt s prírodou v meste, QUIET sú orientované do zeleného svahu, čo im dodáva privátny charakter a byty PREMIUM, strešné penthousy s terasami, naplnia očakávania aj tých najnáročnejších rezidentov.

30 000-eurový bonus pre vaše potešenie

Apropo, prekonávať vysoké očakávania je niečo, čo je autorom projektu, ITB Development, vlastné. Podarilo sa im to aj tentoraz. Spolu s vaším novým bytom získate bonus až do výšky 30 000 eur a môžete tak pokračovať v realizácii snov o bývaní bez finančných limitov. Pokoj už máte vo vrecku, čo ďalšie si kúpite pre komfort a potešenie seba či svojich najbližších? S 30 000 eurami je sloboda výberu rovnako široká ako vaša fantázia.

Otvoriť galériu Zdroj: Gansberg Koliba

Jediným limitom je čas. Gansberg Koliba patrí k malej hŕstke prémiových bratislavských projektov, ktoré sú už po dokončení a kolaudácii, čo z neho robí horúceho hráča na našom developerskom trhu. O byty je veľký záujem a v ponuke ostáva posledných pár, prevažne 3- až 4-izbových. Nečakajte, pozrite si voľné byty na www.gansberg.sk a kontaktujte predajcu pre uplatnenie individuálneho bonusu.