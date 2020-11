Biden sa k maličkej vnučke nepriznáva: Jeho syn má dcéru so striptérkou!

Pekný kvietok. Po prvom príhovore ako novozvolený prezident, predstavil Joe Biden (77) na pódiu šesť svojich vnúčat.

Na siedme zámerne zabudol. Mladší syn Hunter (50) totiž dcérku splodil so striptérkou. Víťaz volieb aj so synom zásadne odmietajú spojenie s nevinným dieťatkom. A to napriek potvrdeným testom DNA!

Nedávno sa na internete objavila fotografia blond dievčatka v kovbojskom klobúku, ktorú na sociálnej sieti pridala jeho teta Randi Jo. Nič netušiace batoľa žije s mamou a jej rodinou spokojným životom v Arkansase, kým jej dedko ako zvolený prezident rozdáva úsmevy z pódia. Len v sobotu Joe Biden oznámil celému svetu víťazstvo v prezidentských voľbách, pričom sa o svoju radosť delil spoločne so šiestimi vnúčatami. Na siedmu ratolesť však zvysoka kašle. Je totiž nechceným výsledkom striptízového úletu mladšieho syna.

Škandálmi opradený Hunter Biden mal už od školských čias opletačky s drogami. Závislosť od alkoholu prerástla do užívania kokaínu, pre ktorý ho dokonca v roku 2014 vyrazili z vojenského námorníctva. Neskôr prišiel aj rozvod.

Nedávno vyplávala na povrch existencia jeho dcérky Navy Joan Roberts (2). Po jednom z mnohých záťahov v striptízovom klube Mpire Club s ním skončila tanečnica Lunden Roberts (29) tehotná. Prvá zmienka o dcérke sa objavila krátko po tom, čo striptérka minulý rok požiadala súd o určenie otcovstva a výživného. Dievčatko, ktoré ešte ani raz nevidel, okamžite poprel.

Po absolvovaní testu DNA, ktorý dokázal, že Hunter je biologickým otcom batoľaťa, uzavrel celú vec vyplatením sumy 2,2 milióna eur. „Dieťa nedostane nič viac. Joe ani Hunter ju neuznávajú za svoju krv napriek výsledku DNA,“ uviedol mediátor Dominic Casey, ktorý inicioval medzi oboma stranami dohodu.