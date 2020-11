Zásadný pokles ceny za dodávku elektriny pre domácnosti: O koľko sa zníži?

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ukončil cenové konania na dodávku elektriny pre domácnosti a malé podniky na rok 2021.

Pre domácnosti to znamená zásadný pokles tejto časti koncovej ceny elektriny, a to až do 9 %. Vo štvrtok o tom informoval hovorca spoločnosti Radoslav Igaz.

Úrad podľa hovorcu v ukončených cenových konaniach reagoval na vývoj ceny elektriny na svetových burzách. Predseda ÚRSO Andrej Juris zdôraznil, že sa úradu podarilo v maximálne možnej miere premietnuť úsporu zo zníženia komoditnej ceny elektriny na svetových burzách do zníženia ceny elektriny pre slovenských spotrebiteľov.

Viac ako o deväť percent klesne cena elektriny v tarife D1 a D2, v dvojtarifnej sadzbe D3, D4 a D5 bude pokles o 8,39 %. Malé podniky budú podľa tarify platiť za elektrinu menej o 4,5 až 5,9 %.

Zníženie sa však netýka koncovej ceny elektriny, ale iba časti za jej dodávku. "Úrad momentálne skúma a preveruje ceny za distribúciu a prenos elektriny, tarifu za systémové služby a tarifu za prevádzku systému, ktoré okrem spomínanej ceny za dodávku tvoria celkovú koncovú cenu elektriny pre spotrebiteľa," upozornil Juris. Ide podľa neho o veľký balík tém s množstvom premenných, ako napríklad výška podpory obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby elektriny a tepla, náklady na výrobu elektriny z domáceho uhlia, vývoj budúcoročnej spotreby elektriny a dosahy koronakrízy. "Tieto cenové konania úrad uzavrie v najbližších týždňoch," dodal predseda ÚRSO.