Neymar má problém: Barcelona od neho žiada vrátiť milióny

Vedenie španielskeho futbalového klubu FC Barcelona chce prostredníctvom súdu získať späť od svojho bývalého hráča Brazílčana Neymara 10 miliónov eur.

Podľa Kataláncov ide o financie, ktoré organizácia zaplatila futbalistovi navyše nad rámec zmluvy počas jeho pôsobenia v tomto klube. Informáciu priniesla osoba oboznámená so situáciou, ktorej identita zostáva zahalená.

FC Barcelona mal futbalistov zaplatiť spomenuté prostriedky, aby sa vyhol nezrovnalostiam smerom k daňovému úradu počas vyšetrovania prestupu Neymara z brazílskeho FC Santos v roku 2013. Daniari však napokon dospeli k verdiktu, že klub tieto prostriedky nemal platiť, preto sa Španieli rozhodli žiadať peniaze späť. Uvedené informácie oficiálne nepotvrdili ani predstavitelia FC Barcelona ani zástupcovia Brazílčana.

Neymar hral za FC Barcelona v rokoch 2013 až 2017, potom prestúpil do francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain za rekordných 222 miliónov eur. Obe strany sa medzičasom stali terčom španielsky úradov, že pri prestupu futbalistu z Brazílie do Španielska došlo k nezrovnalostiam, ktoré mali zakryť skutočnú sumu zaplatenú za služby elitného útočníka. Všetky strany akékoľvek pochybenie popreli. Podľa úradov Neymar dlhuje 34,6 milióna eur na daniach z obdobia jeho pôsobenia v Španielsku, vlani to bol najvyšší dlh jednej osoby voči daňovým úradom v celej krajine.