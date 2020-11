Veľké problémy Nikodýma: Udanie za lukratívny pozemok na Devíne! Moderátor reaguje

Obľúbený moderátor Martin Nikodým (49) iba prednedávnom všetkých prekvapil predajom svojej luxusnej vily na Devíne.

Hoci za ňu zinkasoval astronomickú sumu, stiahol sa do bytového podnájmu v centre Bratislavy. Krátko na to sa však pochválil kúpou lukratívneho pozemku, ktorý spočiatku plánoval využiť pre svoje včelárske hobby. Zdá sa ale, že jeho kus zeme s rozlohou viac ako 12-tisíc štvorcových metrov leží v žalúdku miestnym. Do redakcie sa totiž ozval človek, ktorý je presvedčený, že Nikodým na pozemku vykonáva nelegálne činnosti, čím má zasahovať do štátom chráneného územia. Čo sa v skutočnosti na pozemku deje a čo na to hovorí samotný moderátor?

Neustále vyťažený moderátor Martin Nikodým našiel zaľúbenie vo včelárstve. Svojim fanúšikom sa pravidelne chváli fotkami z vlastného včelína, ktorý neustále rozširuje. „Toto je môj azyl. Tu vnímam život vo svojej čistej forme,“ priznal moderátor, ktorý našiel svoju oázu pokoja. Včelín sa nachádza na Devíne, len čo by kameňom dohodil od miesta, kde ešte donedávna obýval luxusnú vilu.

„Kúpil som takú lúku, na ktorej chcem postaviť krásnu novú veľkú včelnicu. Lúka je asi 800 metrov vzdušnou čiarou od miesta, kde som doteraz býval. Mal som také prianie, že hľadám väčší pozemok a že nechcem odísť z Devína. No a vesmír počúva, keď zadáme,“ pochválil sa Nikodým v júli Novému Času. Jeho investičný a budovateľský zámer je však podľa jedného z čitateľov Nového Času poriadnym tŕňom v oku.

„Nikodým rozbieha čiernu stavbu nad Devínom v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty (CHKO Malé Karpaty). Už tam zabetónoval oplotenie a zakopal čističku,“ napísal do redakcie anonym. Vo veci sme teda kontaktovali samotného moderátora, ktorý sa nestíhal čudovať a dokonca aj vedel, komu jeho aktivity ležia v žalúdku. „Pozemok sme práve oplotili na základe povolenia. Ten plot nie je zabetónovaný, sú tam normálne len také koly, ktoré sú iba umiestnené v zemi, tak ako mi to určilo povolenie okresného úradu a CHKO Malé Karpaty. Čistička, z ktorej ma sused obviňuje, tam nie je, iba studňa. A nič iné sa tam nestavia, lebo na nič iné ani povolenie nemám,“ priznal Nikodým, ktorý si je vedomý toho, že časť jeho pozemku spadá do chránenej oblasti.

„Môj pozemok zasahuje do chránenej Fialkovej doliny, tú časť pozemku neoplocujem. Oborové pletivo staviame iba na časti lúky. Mam na to právoplatné povolenie. Oplotenie bolo v tejto oblasti nevyhnutnosťou. Nie je možné tam nič posadiť, lebo všetko zlikviduje vysoká a diviaky. Plot aj chráni včely. Tie sa v poslednej dobe stali neraz predmetom krádeže,“ priznal Novému Času Martin, ktorého tieto obvinenia hnevajú. „Naozaj ma mrzí, že to musíme riešiť takto, pritom by sa ‚udavateľovi‘ inak tiež včelárovi stačilo popýtať na úrade,“ dodal.

Predmetný pozemok, ktorý Nikodým kúpil 31. marca tohto roku, pozostáva presne zo 4 509 m² ornej pôdy a zo 7 729 m² záhrady. Ohľadom hodnoty tohto pozemku sme oslovili experta na reality. Ten povedal, že cena za 1 m² sa pohybuje vo výške od 70 do100 €. To znamená, že moderátor mohol za celý svoj pozemok zaplatiť najvyššiu sumu približne 1 223 800 €. Svoj dom v Devíne pritom predal za 850 000 €, takže zvyšok si už musel doplatiť z vlastného vrecka.

Podľa verejne dostupných zdrojov nie je pozemok zaťažený hypotékou, takže pozemok mal byť kupovaný v hotovosti. Ak by moderátor v budúcnosti chcel postaviť na tomto pozemku dom, cesta bude zrejme zahataná. „Je tam stavebná uzávera. Poznám vlastníkov, ktorí sa tam už dlhé roky snažia niečo postaviť, ale nemajú šancu,“ vysvetlil nám realitný odborník, ktorý tiež povedal: „Postaviť stavbu bez povolenia je veľmi riskantné. Stavebný úrad by tam nabehol a stavbu by dal odstrániť. Ak by ju neodstránil vlastník, úrad by ju dal odstrániť sám, ale na jeho náklady. Pokuta je variabilná a môže sa šplhať až do niekoľko desiatok tisíc eur.“ Ako investíciu v tejto oblasti to však vidí optimisticky.

„Budúcnosť tých pozemkov je svetlá,“ uzatvára s tým, že cena za 1 m² sa za istých podmienok raz môže vyšplhať až na hodnotu 250 až 300 €. Čiže ak by sa Nikodým rozhodol pozemok niekedy v budúcnosti predať, z jeho zhodnotenia by mohol „vytrieskať“ sumu šplhajúcu sa k takmer 3,7 mil. eur! A to už je poriadna sumička.

Chránené územie Fialková dolina

Fialková dolina je vyhlásenou prírodnou rezerváciou od roku 1993 a je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Hoci jej ochranné pásmo nebolo stanovené, jej rozloha je viac ako 20 hektárov, čiže viac ako 200 km². Predmetom ochrany je výskyt kriticky ohrozených druhov vstavačovitých rastlín (ľalie, orchidey,...). V rámci územnej ochrany prírody a krajiny podlieha 5. stupňu - v ňom je zahrnutý napríklad zákaz zasiahnutia do lesného porastu, zákaz rušenia pokoja a ticha, či zákaz chytania alebo usmrtenia živočíchov.