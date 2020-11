Žene sa podarilo preraziť na TikToku: Môže za to fakt, že ich má najväčšie na svete!

To sú ústa! Žena sa vďaka svojej "anomálii" stala hviezdou populárnej siete TikTok.

Brunetka s „najväčšími ústami na svete“ má už viac ako 780 000 priaznivcov TikToku.

Samantha Ramsdell (30) sa vďaka karanténnym opatreniam stala senzáciou na sociálnych sieťach. Tvrdí, že jej ústa môžu svojou veľkosťou prekonať aj súčasný Guinnessov svetový rekord.

Obchodná zástupkyňa, ktorá žije v Connecticute, spustila svoj účet pred 6 mesiacmi a za ten čas si získala pozornosť státisícov sledovateľov. Ľudia s ňou začali komunikovať a majú na adresu jej úst množstvo otázok. Napríklad sa jej pýtali, ako vyzerala v detstve, alebo či napchá do úsť plnenú tortilu. Pýtali sa jej aj to, či ju to extrémne otváranie veľkých úst nebolí, na čo odpovedala, že nie.

Podarilo sa jej tak z každého videa urobiť virál. Ľudí, jednoducho, zaujíma, čo všetko s ústami dokáže.