Dráma v slovenských nemocniciach: Lekárov a sestry naháňajú na COVID oddelenia pod hrozbou pokuty!

Pracovné príkazy pre zdravotníkov! Zhoršujúca sa situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 ochromila chod niekoľkých nemocníc, kde pociťujú akútny nedostatok zdravotníkov.

V ťažko skúšanej Kysuckej nemocnici v Čadci, ale aj v levickej nemocnici už pristúpili k mobilizácii zdravotníkov. Okresný úrad v Čadci vydal príkazy na pracovnú povinnosť pre 2 lekárov a 4 sestričky. V Leviciach vydali príkazy 3 lekárom a 9 sestrám, no do služby nenastúpil ani jeden z nich. Posledné týždne boli pre nemocnicu v Čadci doslova krízové, pretože prekročili kapacitu reprofilizovaných lôžok.

„Predminulý víkend bol taký dramatický, že sme museli prijať až 105 pacientov. To už bolo nad rámec našich síl,“ povedal riaditeľ Kysuckej nemocnice v Čadci Martin Šenfeld, ktorý dodal, že situáciu zhoršuje nedostatok zdravotného personálu v práci. „Momentálne máme 97 zdravotníkov v karanténe, u lekárov sa situácia už stabilizuje, tam sme na čísle 7, horšie je to so zdravotnými sestrami, mnoho ich je v karanténe,“ objasnil riaditeľ. Otvoriť galériu riaditeľ M. Šenfeld Zdroj: anc

Posily zháňali aj cez sociálne siete a takto už prijali 34 ľudí. Nedostatok personálu v nemocnici sa pokúsil riešiť aj tamojší okresný úrad. „Príkazy na pracovnú povinnosť boli vydané na dvoch lekárov a na štyri zdravotné sestry. Požiadavka bola na 10 zdravotných sestier. Sú to bývalí zamestnanci nemocnice s tým, že musia spĺňať nejaké odborné predpoklady, pretože ide o obsluhu reprofilizovaných lôžok,“ prezradila zástupkyňa prednostu Okresného úradu v Čadci Renáta Golisová.

Zároveň dodala, že ak zdravotník nenastúpi v čase uvedenom v pracovnom príkaze, môže dostať pokutu 333 eur. „Pracovnú povinnosť sme mali udeliť lekárovi, ktorý chcel odísť, ale vzhľadom na núdzový stav pokračuje. Dohodli sme sa aj s jednou lekárkou a so zdravotnou sestrou, ktoré pracujú bez nariadenia pracovnej povinnosti,“ vysvetlila riaditeľka odboru zdravotníctva Žilinskej župy Silvia Pekarčíková.

Mobilizácia v Leviciach

Nemocnici v Leviciach chýba z dôvodu koronavírusu 39 zamestnancov a ďalších 30 je na PN z iného dôvodu. Pre nárast počtu pacientov s koronavírusom obmedzili plánované operácie aj ambulantnú starostlivosť. V regióne totiž počítajú v najbližších dňoch s ďalšími pacientmi s COVID-om, ktorí budú potrebovať hospitalizáciu.

„Žiadali sme zabezpečiť výpomoc 5 lekárov a 10 sestier. Rozhodnutie, akou formou sa to zrealizuje, je vždy na príslušnom okresnom úrade. K dnešnému dňu sa hlásili na výpomoc dvaja lekári, nastúpiť však nemohol ani jeden. Zo 6 sestier, ktoré sa hlásili, môžu nastúpiť len 3,“ priblížila situáciu hovorkyňa spoločnosti AGEL Martina Pavlíková.

Ako pre Nový Čas uviedlo ministerstvo obrany, v okrese Levice boli doručené príkazy 3 lekárom a 9 sestrám. „V prípade, že sa po vydaní príkazu zistí objektívna prekážka na nástup, príkaz bude zrušený,“ reagoval tlačový odbor rezortu. „Nemocnica zmobilizovala všetky svoje sily a prostriedky, aby bol jej chod zabezpečený, preto sme pristúpili aj k tejto legitímnej možnosti,“ uzavrel riaditeľ Nemocnice Agel Levice Ján Belanský.

Je to krajné riešenie

Na situáciu reagovalo aj ministerstvo zdravotníctva. „V rámci núdzového stavu majú nemocnice možnosť v prípade nedostatku personálu nahlásiť počet potrebných zdravotníkov na okresné úrady v sídle kraja, ktoré následne môžu nariadiť pracovnú povinnosť. Tá sa však udeľuje len v nevyhnutnom prípade, keď už nie je iná alternatíva. Prosíme nemocnice, aby tento krok nepoužívali ako bežný nástroj na doplnenie personálu,“ apeluje hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

„Ministerstvo zdravotníctva zároveň umožnilo študentom 5.a 6. ročníka lekárskych fakúlt starať sa o pacientov v nemocniciach pod odborným dohľadom. Pripravuje aj projekt Zdravotníci v zálohe, do ktorého nemocnice budú nahlasovať lekárov/zdravotníkov, ktorých nemajú vyťažených a poskytnúť ich v tých regiónoch, kde ich je nedostatok,“ dodala Eliášová.