Celeste na Madeire bojuje so svojou psychickou poruchou: Veľavravné slová

Speváčka Celeste Buckingham (25), ktorá sa preslávila účinkovaním v speváckej šou SuperStar, si nikdy servítku pred ústa nedávala.

Po tom, čo pred dvoma rokmi priznala, že si prešla nebezpečou anorexiou, otvorene v lete priznala psychickú poruchu, ktorá jej dávala poriadne zabrať. Práve pre ňu napokon pred štyrmi mesiacmi talentovaná brunetka ušla za svojimi rodičmi na ostrov Madeira, kde sa rozhodla dať svoje psychické zdravie opäť do poriadku. A vyzerá to, že sa jej to naozaj darí. Celeste priznala, že sa po obrovskom trápení začína mať skutočne rada!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Buckingham v júli priznala, že po tom, ako si pred dvoma rokmi prešla anorexiou, trpí ďalším závažným ochoreným - dysmorfofóbiou. Táto choroba, ktorá je definovaná ako strach z vlastnej škaredosti, vraj speváčku zabarikádovala na celé mesiace vo vlastnom byte. Niet preto divu, že akonáhle sa v auguste uvoľnili opatrenia okolo koronavírusu, rozhodla sa brunetka utiecť za svojimi rodičmi na ostrov Madeira. Na tomto mieste sa zdržiava už štvrtý mesiac a lieči si tam svoje psychické zdravie.

A zdá sa, že sa jej to naozaj darí. Celeste prezradila, že sa konečne začína mať skutočne rada. „Už som si konečne zvykla na svoj vzhľad bez nalíčenia a aj na svoje nedokonalosti,“ priznala úprimne speváčka, ktorá zo slnkom zaliateho ostrova posiela fotky plné radosti a úsmevu. Vyzerá to teda tak, že talentovaná Buckingham je po dlhom trápení napokon konečne spokojná a svoj výzor už pre ňu prestáva byť prioritou číslo jeden.