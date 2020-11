Ako bude vyzerať olympiáda? Športovci sa sťažujú na zlé podmienky aj nedostatok informácií

Neutíchajúca pandémia koronavírusu stále viac znepokojuje predstaviteľov letných olympijských športov v súvislosti s blížiacim sa termínom OH v Tokiu.

Tie sa mali v japonskej metropole konať v lete 2020, no v marci ich odložili o jeden rok. Problémom je, že mnoho členov Asociácie medzinárodných federácií letných olympijských športov "má potrebu bezodkladne konať". Za všetkých to uviedol zástupca Medzinárodnej veslárskej federácie Matt Smith.

Okrem bezpečnostného hľadiska je najväčším problémom skutočnosť, že športovci po celom svete nemajú rovnaké podmienky na prípravu, či už na samotné OH alebo na kvalifikačné podujatia. V čase odkladu OH z počtu 11 000 miesteniek rozdelených približne 57 percent. Zostávajúce by mali byť pridelené či už na základe rebríčkov, často však na rôznych medzinárodných podujatiach či kvalifikačných turnajoch. A ich organizáciu významne limituje pandémia. "Potrebujeme pomoc a tiež potrebujeme rýchlu výmenu informácií v danej veci," povedal Matt Smith.

S postupom času pravdepodobne budú rokovania medzi Medzinárodným olympijským výborom a predstaviteľmi jednotlivých športov naberať na intenzite. Agentúra AP upozorňuje, že okrem prideľovania miesteniek na základe rebríčkov je alternatívou aj kvalifikácia na základe doterajších výkonov. Všetko v prípade, ak nebude možné organizovať kvalifikačné podujatia prípadne bude výrazne narušená príprava športovcov z väčšieho počtu krajín.