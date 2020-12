Snúbenci plánovali svadbu, všetko zmenil koronavírus: Neuveriteľné, čím si museli prejsť

Dvaja zamilovaní záchranári boli nútení zrušiť vysnívanú svadbu už po štvrtý raz kvôli obmedzeniam spôsobeným koronavírusovou pandémiou.

Rob Stewart (30) a jeho snúbenica Bethany Griffin (25) z Veľkej Británie sa zasnúbili v roku 2018 a tento rok plánovali konečne spečatiť ich lásku.

Pôvodný dátum svadby, 25. marca, však boli nútení zrušiť v dôsledku prvého lockdownu, informuje portál Metro.

Svoj veľký deň preto preložili na ten istý dátum o rok neskôr, ale nakoniec zrušili aj ten. Neverili totiž, že im pre obmedzenia umožnia usporiadať veľkú oslavu, akú mali v pláne.

Ich tretí pokus o svadbu sa mal uskutočniť 28. novembra tohto roku. Plánovali len malý obrad s hŕstkou hostí. Keď však vláda oznámila druhý lockdown, narýchlo preniesli svadbu na 4. novembra, len pár hodín pred tým, ako začali platiť nové opatrenia. Sny tohto páru sa však opäť rozplynuli, keď úradníci vyhlásili, že ich nemôžu zosobášiť, pretože im Rob s Bethany neposkytli právne oznámenie o uzavretí manželstva v lehote 28-dní dopredu.

Zdravotníci, ktorí pracujú pre záchrannú službu vo West Midlands a žijú v Malverne vo Worcestershire, teraz dúfajú, že sa zosobášia niekedy v budúcom roku. Bethany povedala: „Keď vláda oznámila, že v nasledujúcich šiestich mesiacoch sa počet svadobných hostí zníži na 15, rýchlo sme si uvedomili, že v ani marci 2021 nebude možné mať na svadbe viac ako 100 hostí."

„Rozhodli sme sa, že manželstvo je naša priorita, preto sme v novembri usporiadali len intímnu svadbu s povoleným počtom 15 osôb a našu „veľkú svadbu“ sme odložili na rok 2022. Ale kvôli lockdownu sme aj tento malý obrad nakoniec museli zrušiť," pokračuje Bethany.

Priznala tiež, že všetci ich dodávatelia a prenajímatelia svadobných priestorov boli, našťastie, veľmi flexibilní, v súvislosti so všetkým, čo sa teraz deje. Dokonca si mohli na poslednú chvíľu presunúť aj smeny v práci. „Tento rok nebol prívetivý, ale mali sme veľkú podporu v práci, v priateľoch a v rodine. Momentálne kupujeme dom, do ktorého sa chceme presťahovať v decembri, a dúfame, že prvé spoločné Vianoce strávime v našom novom domove. Dúfame, že to bude skvelý spôsob, ako ukončiť tento otrasný rok," smeje sa.

Popri žonglovaní so svojimi neustále sa meniacimi svadobnými plánmi, snúbenci počas pandémie aj tvrdo pracovali. Rob, ktorý je už šesť rokov zdravotníckym záchranárom, povedal: „Pre oboch to bolo veľmi náročné a dosť vyčerpávajúce. Čelili sme mnohým novým výzvam. Zistili sme však, že verejnosť bola veľmi priaznivá a oveľa rozumnejšia pri privolávaní sanitiek a záchranárov.“