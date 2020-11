Mladému futbalistovi sa splnil sen: Bude Tarkovičovým žolíkom?

Jedným z najväčších prekvapení v menoslove trénera futbalistov SR na najbližšie zápasy je Tomáš Suslov (18).

Štefan Tarkovič nominoval mladého ľavonohého krídelníka FC Groningen do kádra A-tímu na finále baráže o EURO 2020 v Severnom Írsku a aj na zápasy Ligy národov proti Škótsku a Česku. Suslov by mohol byť jedným zo žolíkov Slovenska a ako sám povedal, naskočiť do zápasu roka si trúfa.

Mladý futbalista figuroval aj v nominácii Jaroslava Kentoša v reprezentácii SR do 21 rokov, no napokon skončil v "áčku". "Som veľmi rád. Bolo to jeden z mojich futbalových cieľov a som z toho nadšený. Budem sa snažiť pomôcť čo najviac. S trénerom Tarkovičom sme spolu hovorili zatiaľ len po telefóne, očakávam, že viac sa budeme rozprávať počas zrazu. Sú tu veľkí hráči, môžem sa od nich učiť. Preto som rád, že som tu s nimi," povedal Suslov na pondelňajšom brífingu.

Suslov oslávil plnoletosť v júni. Slovenským futbalistom držal palce na EURO 2016 vo Francúzsku, ale aj na MS 2010 v Južnej Afrike. Vtedy mal iba osem rokov. "Pamätám si, že sme vtedy boli na dovolenke a pozerali sme zápas z MS. Vtedy som povedal otcovi, že raz budem hrať s Hamšíkom." Prezradil tiež, že Hamšíkovi napriek tomu nevyká: "Tykáme si. Je to výborný pocit, ale preto hrám futbal, aby som hral s takýmito hráčmi."

Talentovaný útočník okrem herného prejavu púta pozornosť aj sebavedomím. Aj preto môže podľa vlastných slov veľa dosiahnuť: "Trému nemám, nemávam ju nikdy. Verím vo svoje schopnosti. Trúfam si naskočiť aj do zápasu proti Severnému Írsku."

Zápas v Belfaste vníma Suslov rovnako ako jeho spoluhráči i futbalová verejnosť. Bude to najdôležitejší duel roka a jeho víťaz si zahrá na európskom šampionáte. "Severní Íri budú podľa mňa hrať silový futbal, s tým sa musíme vyrovnať. Musíme ukázať kvalitu. Mali by sme byť lepší s loptou, ale aj oni majú dobré individuality a nebude to jednoduché."

Nominácia Suslova zarezonovala aj v jeho klube, kde pôsobí aj úspešný holandský reprezentant Arjen Robben. "Arjen je skvelý človek a s každým má výborný vzťah. Je to pre nás mladých hráčov výborné, že sa môžeme od neho učiť. Aj nám radí, ako mám riešiť určité situácie. V klube boli radi, keď som dostal pozvánku do reprezentácie. Je to dobrá vizitka aj pre Groningen, že môžem byť v národnom tíme.