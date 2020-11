Chalani z kapely O.B.D., ktorá sa preslávila najmä hitom Komáre, sa po dlhšej odmlke vracajú na hudobnú scénu a svojich fanúšikov nedávno potešili novinkou Keď búrajú most. A keďže umelcov výrazne postihla koronakríza, chceli sme vedieť, ako neželanú situáciu zvládajú chalani z kapely. Tí otvorene prehovorili nielen o iných príjmoch, no aj o tom, čo robili počas posledných rokov. Z toho, do čoho sa pustil spevák Roman Galvánek, však budete v šoku! To by ste na známeho rockera nepovedali!