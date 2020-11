Obdivné slová bývalého hráča NHL o Chárovi: Niečo také som predtým nikdy nevidel!

Niekdajší hokejový obranca Jason York (50) odohral na sklonku kariéry v sezóne 2006/2007 49 zápasov v drese Bostonu Bruins.

Stačilo mu to na to, aby bližšie spoznal osobnosť vtedy nového kapitána tímu Zdena Cháru. Obrovitý slovenský obranca kanadského spoluhráča zaujal obrovskou pracovitosťou a tréningovým zápalom.

"Chodil do posilňovne dvakrát denne vtedy, keď sme nemali zápasy. Zašiel tam spravidla ráno a potom ešte aj večer. Urobil 39 zhybov na hrazde až k brade a s vystretými rukami. Spomínam si, ako som sa na to zdiaľky uznanlivo díval. Ten chlap bol stroj, takú pracovnú morálku som predtým u nikoho nevidel," zaspomínal si Jason York, súčasný hokejový analytik, ktorý pracuje pre Sportsnet aj Hockey Night in Canada.

Yorka neprekvapuje, že Chára aj v 43 rokoch odohral v drese Bostonu ako jeho kapitán celú uplynulú sezónu. A prekonal už aj spravidla veľmi vzdialené méty - 1500 zápasov v základnej časti (1553) a 600 dosiahnutých bodov (656). A. "Stále sa chce zlepšovať na ľade aj mimo neho, preto vydržal tak dlho," podotkol York na webe https://bostonhockeynow.com/.

Bývalý hráč Detroitu, Anaheimu, Ottawy či Nashvillu si spomenul aj na to, ako si z vyše dvojmetrového Cháru na začiatku jeho zámorskej kariéry robili posmech, že nevie poriadne korčuľovať. "Pamätám si ako Big Zee v tíme New York Islanders ešte nemal také zručnosti ako niektorí iní hokejisti. Hráči sa mu smiali, ale on sa zaťal a začal tvrdo pracovať na svojom zlepšení. A to najmä čo sa týka rúk a korčuľovania. Už po príchode do Ottawy zmenil svoju hru a zrazu bol z neho obojsmerný obranca. Okrem toho je to aj veľmi múdry človek. Tuším hovorí až šiestimi jazykmi a počas kariéry získal licenciu na predaj nehnuteľností. Jednoducho celý život sa snaží zdokonaľovať," dodal York.