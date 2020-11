Radosť na strane trénera Guľu: Viktoria Plzeň v šlágri porazila Spartu

Futbalisti pražskej Sparty v šlágri 7. kola prvej ligy prehrali v Plzni 1: 3, v aktuálnej sezóne najvyššej súťaže prvýkrát zaváhali po predchádzajúcich šiestich výhrach a prepadli sa na druhé miesto tabuľky o bod za majstrovskú Slaviu.

Už v prvom polčase strelili góly domáci Pavel Bucha, Zdeněk Ondrášek a Lukáš Hejda, tesne pred koncom znížil Ladislav Krejčí mladší. Viktoria z tretej priečky stráca dva body na Spartu a tri body na Slavii. Sparta so západočeským rivalom v lige prehrali piatykrát za sebou a na víťazstvo v Plzni čakajú už 11 stretnutí od augusta 2011.

Plzeň hrala prvý zápas od 4. októbra a remízy 2: 2 v Košiciach, naopak Sparta počas prerušenia najvyššej súťaže kvôli pandémii koronavírusu absolvovala tri duely v skupine Európskej lige, kde naposledy vo štvrtok porazila 4: 1 Celtic Glasgow. Ale zatiaľ čo Viktoria nastúpila v plnej sile, hosťom znovu chýbalo niekoľko opôr vrátane stredopoliara Karlssona, ktorý bol v piatok pozitívne testovaný na Covid-19.

7. kolo:

MFK Karviná - Bohemians 1905 Praha 2:1 (1:0)

Góly: 8. Bartošák, 72. Qose (z 11 m) - 59. Hůlka

/Ch. Herc hral do 90.+2 min, R. Mikuš (obaja Karviná) hral do 63. min - P. Le Giang (Bohemians) odchytal celé stretnutie/



FK Teplice - Slovan Liberec 1:2 (1:2)

Góly: 16. Trubač - 14. Kačaraba, 24. Pešek. ČK: 90.+2 Vondrášek - 70. Pešek po 2. ŽK

/J. Hromada (Liberec) odohral celé stretnutie a dostal ŽK/



Slavia Praha - FK Mladá Boleslav 1:0 (1:0)

Gól: 7. Olayinka

/R. Mazáň (Mladá Boleslav) odohral celé stretnutie/



Viktoria Plzeň - Sparta Praha 3:1 (3:0)

Góly: 7. Bucha, 34. Ondrášek, 45.+1 Hejda - 90.+3 Ladislav Krejčí

/M. Káčer (Plzeň) hral od 90. min - D. Hancko hral do 63. min, D. Holec a L. Štetina nefigurovali v zápise o stretnutí/