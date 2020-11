Nadal nezvládol rolu favorita: Do parížskeho finále postúpil Zverev

Španielskemu tenistovi Rafaelovi Nadalovi sa opäť nepodarí triumfovať na turnaji Masters 1000 v Paríži.

V sobotňajšom semifinálovom súboji nestačil ako najvyššie nasadený hráč na štvorku podujatia Alexandra Zvereva a prehral v dvoch setoch 4:6, 5:7. Vo finále sa nemecký tenista stretne s Rusom Daniilom Medvedevom, ktorý ako nasadená trojka vyradil desiatku "pavúka" Miloša Raoniča z Kanady 6:4, 7:6 (4).

Nadal mal v prvom sete proti Zverevovi jedinú slabšiu chvíľu. V treťom geme umožnil súperovi získať výhodu brejku čistou hrou. Obaja hráči pritom servovali kvalitne, k žiadnemu ďalšiemu brejkbalu sa už v prvom sete žiaden z nich nedostal. Druhý set mal spočiatku podobný priebeh, Španiel opäť prišiel o podanie v treťej hre. Dokázal však súpera brejknúť na 4:4. Rozhodujúcim bol jedenásty gem, v ktorom Zverev využil hneď prvý brejkbal a v ďalšej hre druhý mečbal.

Kanaďan sa v prvom sete ani raz k brejkbalu nedostal. V druhom Medvedev zobral súperovi servis v jedenástej hre a mohol duel dopodávať k víťazstvu, no Raonič zabojoval a priviedol zápas aspoň do tajbrejku. V ňom však Rus súpera nepustil ani raz do vedenia a vyhral ho 7:4.Dvadsaťštyriročný Rus sa vo finále podujatia predstaví premiérovo, zabojuje v ňom o svoj tretí triumf na turnaji kategórie Masters.povedal podľa agentúry DPA Medvedev.

dvojhra - semifinále:

Daniil Medvedev (Rus.-3) - Miloš Raonič (Kan.-10) 6:4, 7:6 (4) Alexander Zverev (Nem.-4) - Rafael Nadal (Šp.-1) 6:4, 7:5