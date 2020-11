Desivý moment počas tréningu Moto3: Pri týchto záberoch tuhne krv v žilách

Stáli pri ňom všetci svätí. Japonský pretekár Ryusei Yamanaka (19) zažil desivý moment počas tréningu Moto3 v španielskej Valencii.

V rýchlosti 225 km/h totiž zozadu narazil do svojho kolegu, následne preletel cez riadidlá a dopadol priamo na hlavu. Na miesto nehody okamžite vyrazili zdravotníci. Aj napriek hrozivo vyzerajúcej nehode však pretekár bol pri vedomí a so zdravotníkmi komunikoval. Ako uvádza web The Sun, MotoGP následne potvrdila, že Yamanaka bol prevezený do lekárskeho strediska na kontrolné vyšetrenia.