Moderátor Binďo bojuje, aby cez koronu uživil rodinu: Zamestnal sa ako vodič dodávky!

Rozhlasový moderátor Ivan „Binďo“ Bindas (39) nikdy nemal problém pomenovať veci tak, ako sú.

Keď počas zúriacej pandémie koronavírusu oznámil, že si z dôvodu príjmu hľadá bežnú prácu, vyslúžil si mnohé povzbudzujúce, ale aj hanlivé komentáre. Doma má však manželku aj dieťa a, ako sám povedal, žiť z niečoho musia. Keď teda prišla ponuka mimo jeho fachu, neváhal ani minútu. V časoch, keď sa ľudia boja o svoju budúcnosť a strážia si každé euro, sa Binďo rozhodol zobrať prácu šoféra, aby svoju rodinu dokázal uživiť.

Moderátorské kšefty sú teraz totiž na nule a kedy sa nejaká práca objaví, nevedno. „Ďakujem za dôveru v mojej dočasnej zaskakovacej práci ako vodič dodávky po Európe. Bolo to 9 dní dobrodružstva, 9 613 najazdených kilometrov, Frankfurt, Kolín, Brémy, švajčiarsky Luzern či Bern. Bola to taká malá ‚truckerčina‘, spanie v aute na pumpách, nakládka - vykládka tovaru a skúsenosti, ktoré sú na nezaplatenie,“ priznal moderátor, ktorý tak dokázal zarobiť peniaze do rodinného rozpočtu.