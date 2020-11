Koronavírusom poznačená Slavia Praha zdolala Nice, Stano Lobotka sa teší tesnej výhre

Futbalisti Slavie Praha zvíťazili vo štvrtkovom zápase 3. kola Európskej ligy UEFA 2020/2021 nad Nice 3:2 a dostali sa na čelo C-skupiny.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii a jeho Omonia Nikózia prehrala s Granadou CF 0:2.



Slávisti nastúpili na domáci duel bez viacerých futbalistov, keďže len pár dní pred štartom sa v tíme objavil koronavírus a tréner Jindřich Trpišovský musel doplniť káder hráčmi z B-tímu. Na jej hre to však nebolo veľmi poznať a už po štvrťhodine išla do vedenia. Jan Kuchta využil zaváhanie obrany hostí a zblízka otvoril skóre.



V 33. minúte síce po peknej narážačke vyrovnal Amine Gouiri, no Slavia išla do šatní s náskokom. V 43. minúte sa presadil po rohu Abdallah Sima.aj v ďalšom priebehu, súpera v druhom polčase takmer k ničom nepustili a v 71. minúte poistil ich triumf druhým gólom Kuchta. V nadstavenom čase ešte znížil Dan Ndoye. V druhom zápase skupiny zvíťazil Bayer Leverkusen na pôde Hapoel Beer Ševa 4:2 a rovnako ako český tím má na konte šesť bodov.Prvé tri body do tabuľky D-skupiny získal poľský Lech Poznaň, ktorý si poradil doma so St. Liege 3:1.Dramatický priebeh malo druhé stretnutie skupiny, v ktorom Benfica Lisabon privítala Glasgow Rangers. Domáci sa ujali vedenia už v 2. minúte, keď si dal vlastný gól Connor Goldson, no v 19. minúte prišli o skúseného stopéra Nicolasa Otamendiho, ktorý ako posledný muž fauloval unikajúceho útočníka.O päť minút prišlo vyrovnanie, keď si zrazil loptu do siete Diogo Goncalves.po zásahoch Glena Kamaru, a Alfreda Morelosa, ale oslabená Benfica dokázala vybojovať aspoň bod. V 77. minúte znížil Rafa Silva a v nadstavenom čase vyrovnal Darwin Nunez. Oba tímy majú na konte sedem bodov., ktorý videl v 41. minúte za šlapák druhú žltú a následne červenú kartu a musel predčasne pod sprchy. Jeho krajan Tomáš Hubočan odohral celý duel. Omonia je na poslednom mieste tabuľky s jedným bodom. Granada má na čele dvojbodový náskok pred PAOK-om Solún, ktorý zdolal doma PSV Eindhoven 4:1.jeho Neapola na pôde chorvátskej Rijeky 2:1. Klub spod Vezuvu figuruje na čele tabuľky, rovnako šesť bodov majú aj Alkmaar a Real Sociedad San Sebastian. V A-skupine triumfoval AS Rím doma nad CFR Kluž vysoko 5:0 a na konte má sedem bodov., doplní ich v ňom osem tretích zo skupín Ligy majstrov. Finále EL sa v tejto sezóne bude hrať 26. mája 2021 v poľskom Gdansku.AS Rím - CFR Kluž 5:0 (3:0)Góly: 2. Mchitarjan, 24. Ibanez, 34. a 84. Mayoral, 89. PedroRapid Viedeň - Dundalk FC 4:3 (1:1)Góly: 22. Ljubicic, 79. Arase, 87. Hofmann, 90.+1 Demir - 7. Hoban, 81. a 90.+6 McMillan (oba z 11m),Hapoel Beer Ševa - Bayer Leverkusen 2:4 (2:2)Góly: 11. a 25. Acolatse - 5. a 75. Bailey, 39. Dadya (vl.), 88. WirtzGóly: 16. a 71. Kuchta, 43. Sima - 33. Gouiri, 90.+3 Ndoye1. Slavia Praha 3 2 0 1 5:5 62. Bayer Leverkusen 3 2 0 1 10:5 63. Nice 3 1 0 2 5:9 34. Hapoel Be'er Ševa 3 1 0 2 5:6 3Lech Poznaň - Standard Liége 3:1 (2:1)Góly: 14. Skoras, 22. a 48. Ishak - 29. Lestienne/Šatka za domácich celý zápas/Benfica Lisabon - Glasgow Rangers 3:3 (1:2)Góly: 2. Goldson (vl.), 77. Silva, 90.+1 Nunez - 24. Goncalves (vl.), 25. Kamara, 51. Morelos, ČK: 19. Otamendi (Benfica)1. Glasgow Rangers 3 2 1 0 6:3 72. Benfica Lisabon 3 2 1 0 10:5 73. Lech Poznaň 3 1 0 2 5:6 34. Standard Liege 3 0 0 3 1:8 0Omonia Nikózia - Granada CF 0:2 (0:1)Góly: 4. Herrera, 64. Suarez Charris, ČK: 41. ĎURIŠ (Omonia)/za domácich Hubočan celý zápas, Ďuriš do 41. min, keď dostal druhú ŽK/PAOK Solún - PSV Eindhoven 4:1 (0:1)Góly: 47. Schwab, 56. a 66. Živkovič, 58. Tzolis - 21. Zahavi (z 11m)1. Granada 3 2 1 0 4:1 72. PAOK Solún 3 1 2 0 5:2 53. PSV Eindhoven 3 1 0 2 4:7 34. Omonia Nikózia 3 0 1 2 2:5 1HNK Rijeka - SSC Neapol 1:2 (1:1)Góly: 13. Murič - 43. Demme, 62. Braut (vl.)/Lobotka za hostí do 60. min/Real Sociedad San Sebastian - AZ Alkmaar 1:0 (0:0)Gól: 58. Portu1. Neapol 3 2 0 1 3:2 62. Alkmaar 3 2 0 1 5:2 63. San Sebastian 3 2 0 1 2:1 64. Rijeka 3 0 0 3 2:7 0Sivasspor - FK Karabach 2:0 (1:0)Góly: 11. Osmanpasa, 88. KayodeLudogorec Razgrad - Tottenham Hotspur 1:3 (0:2)Góly: 50. Keseru - 13. Kane, 33. Lucas, 62. Lo Celso