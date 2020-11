Bizarný prípad z Trenčianskych Teplíc: V karanténe skončila celá policajná stanica

Koronavírus robí problémy aj mužom zákona. V kúpeľnom meste Trenčianske Teplice museli dokonca zatvoriť celé oddelenie, keďže sa v karanténe ocitli všetci policajti. Na koho sa v prípade potreby môžu obrátiť obyvatelia?

Oznam na dverách služobnej miestnosti informuje o uzatvorení celého Obvodného oddelenia Policajného zboru v Trenčianskych Tepliciach. „Na zá­klade rozhodnutia hygieničky ministerstva vnútra bude dňom 4. novembra uzatvorené obvodné oddelenie v Trenčianskych Tepliciach po dobu 10 dní z dôvodu výskytu COVID-19,“ informovala trenčianska policajná hovorkyňa Danka Adámiková s tým, že v karanténe sa ocitlo celé oddelenie.

„Aktuálne je v celom Trenčianskom kraji v súvislosti s ochorením COVID-19 práceneschopných 100 policajtov,“ prezradila hovorkyňa. Napriek tomu však nie je nijako ohrozená bezpečnosť obyvateľov ani návštevníkov Trenčianskych Teplíc. „Výkon služby je riadne zabezpečený,“ dodala.

Na poriadok v meste okrem štátnej polície dohliada aj mestská polícia. Podľa vyjadrenia trenčianskej policajnej hovorkyne bude výkon služby zabezpečený okresným riaditeľstvom v Trenčíne a oznámenie môžu obyvatelia mesta podať na ktoromkoľvek obvodnom oddelení. Najbližšie oddelenie je v 10 kilometrov vzdialenej Dubnici nad Váhom.

„Niekoľko príslušníkov polície je pozitívnych. Skontaktovala sa so mnou riaditeľka miestneho oddelenia, vysvetlila mi, ako to je, a do 15. 11. je oddelenie zatvorené,“ dodala primátorka Trenčianskych Teplíc Zuzana Frajková Ďurmeková. Podľa jej slov oddelenie mestskej polície funguje v kúpeľnom meste v bežnom režime a trenčianskoteplickí mestskí policajti naďalej dohliadajú na poriadok.