Štát podporí cestovný ruch sumou 100 miliónov: Kto môže požiadať o pomoc?

Štát pomôže domácemu cestovnému ruchu prekonať následky koronakrízy.

Parlament v stredu v skrátenom legislatívnom konaní schválil novelu zákona o podpore domáceho cestovného ruchu, ktorou sa vytvára rámec pre tvorbu schém štátnej pomoci a minimálnej pomoci pre tento sektor vo výške 100 miliónov eur. O štátnu pomoc budú môcť požiadať všetky subjekty domáceho cestovného ruchu, ktorým pre pandémiu koronavírusu klesli tržby viac ako o 40 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Podpora od štátu dosiahne v závislosti od poklesu tržieb od 4 percent do 10 percent z minuloročných tržieb.

Štátna pomoc je podľa rezortu dopravy a výstavby určená pre celý segment domáceho cestovného ruchu, a to pre reštaurácie, kaviarne, bistrá, hotely, penzióny, aquaparky, kúpaliská, prevádzky lanoviek a vlekov, botanické záhrady, zoologické záhrady, zábavné parky, lunaparky, múzeá, historické pamiatky, či sprievodcov v cestovnom ruchu. Pomoc zahŕňa aj cestovné kancelárie a agentúry, a to bez ohľadu na to, či pomáhajú alebo nepomáhajú priamo domácemu cestovnému ruchu. Podľa ministra Andreja Doležala ide totiž v ich prípade o dôležitý segment národného hospodárstva.

Výška pomoci bude závisieť od poklesu tržieb v konkrétnom mesiaci v porovnaní za rok 2019. Ak napríklad reštaurácia, ktorá bola zatvorená v apríli 2020, mala 100-percentný prepad tržieb oproti rovnakému obdobiu spred roka, bude mať nárok na kompenzáciu tržieb vo výške 10 percent z tržieb za apríl v roku 2019. Ak tržby klesli o 60 percent, dostane žiadateľ 6 percent z tržieb z rovnakého obdobia v roku 2019.

Výpočet výšky štátnej pomoci bude založený na údajoch finančnej správy o vybranej dani z pridanej hodnoty, na základe ktorej boli kvantifikované tržby podnikateľských subjektov a následne ich 10-percentná časť pre určenie finančnej náročnosti pre prvé oprávnené obdobie. Výška tržieb tvorí 330 miliónov eur a 10-percentná časť 33 miliónov eur. Ostatných 17 miliónov eur tvorí kvantifikovaný odhad pre finančnú náročnosť nasledujúceho oprávneného obdobia. Na základe vyššie uvedeného výpočtu bola stanovená predpokladaná finančná potreba z kapitoly Všeobecná pokladničná správa vo výške 10 miliónov eur na rok 2020, 70 miliónov eur na rok 2021 a 20 miliónov eur na rok 2022.