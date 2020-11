Otvorené priznanie premiéra: Igor Matovič ide do karantény!

Premiér na sociálnej sieti oznámil, že musí absolvovať domácu karanténu.

Igor Matovič bol podľa vlastných slov v kontakte s pozitívne testovaným človekom. "Nuž ... pravidlá musia platiť pre každého rovnako ... keďže som bol v kontakte s pozitívne testovaným ... hlásim odchod do domácej karantény. Koniec hlásenia a držte sa. Spolu sme silnejší ako vírus ... a hoci máme našu vlastnú slovenskú medzičasom odskúšanú atómovú zbraň na covid ... bude to ešte veľmi ťažké, ale dokážeme to," uviedol Matovič na svojom facebookovom profile.