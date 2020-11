Špičková limuzína Lexus ES dostupná ako nikdy. Teraz s neuveriteľnou zľavou

Automobilka Lexus je známa tým, že ponúka svojim zákazníkom autá tej najvyššej kvality. Jedným z takých je aj manažérska limuzína Lexus ES. Toto špičkové auto je teraz navyše slovenským zákazníkom dostupné s výraznou zľavou až 12 000 eur!

Konkrétne ide o reprezentatívnu limuzínu vyššej strednej triedy Lexusn ES 300h vo verzii Limited Edition. Jej štandardná cena je 54 900 eur, no cenové zvýhodnenie 12 000 eur vám umožní získať ju už za 42 900 eur. Za túto výrazne zníženú sumu dostanete skvelé manažérske auto s tichým, a pritom výkonným hybridným pohon (218 koní) a s bohatou nadštandardnou výbavou. Auto, ktoré každého zaujme svojím unikátnym dizajnom, neskutočne tichým pohonom a samozrejme, neprekonateľnou kvalitou značky Lexus.

Nadštandardná výbava

Za sumu 42 900 eur získate Lexus ES so super výbavou. Spomeňme len pár prvkov z množstva: kožené poťahy sedadiel Tahara, Lexus Safety System+ (obsahuje celú armádu bezpečnostných asistentov), Bi-LED svetlomety, efektné 18-palcové disky z ľahkej zliatiny s dizajnom Prestiege (s pneumatikami rozmeru 235/45 R18) či 12,3" Lexus Media Display vrátane prémiového audiosystému s 10-timi reproduktormi a navigáciou Lexus Premium.

Spotreba pod 5 litrov

Model ES 300h je vybavený novou, štvrtou generáciou hybridného pohonného systému s vlastným dobíjaním (nepotrebuje žiadne extra dobíjanie zo zásuvky a napriek tomu dokáže jazdiť čisto elektricky). Vyznačuje sa výnimočne nízkou spotrebou paliva, okamžitou dostupnosťou výkonu a v segmente stredne veľkých luxusných sedanov neobvykle nízkou úrovňou emisií. Využíva kombináciu mimoriadne hospodárneho 2,5-litrového štvorvalcového zážihového motora pracujúceho v Atkinsonovom cykle a odľahčeného, kompaktnejšieho elektromotora, dosahujúceho vyšší merný výkon na jednotku hmotnosti. Celkový výkon systému je 218 k/160 kW a kombinovaná spotreba paliva sa začína už od 4,7 l/100 km.

Unikátne riešenie zrkadiel

Model Lexus ES už v roku 2018 prišiel na japonský trh s dovtedy nevídanou novinkou – s digitálnymi spätnými a bočnými zrkadlami. Ich fungovanie je založené na kamerách umiestnených namiesto štandardných zrkadiel a obraz z nich sa zobrazuje na displejoch umiestnených na stĺpikoch vo vnútri auta. Vďaka tomuto riešeniu sa sedan japonskej značky stal prvým sériovo vyrábaným autom v histórii, v ktorom klasické zrkadlá nahradili kamery.

Tento rok Japonci vylepšili systém tak, aby do obrazu automaticky dopĺňal aj referenčné čiary, ktoré uľahčujú posudzovanie vzdialenosti od iných automobilov a prekážok. Počas jazdy rýchlosťou do 70 km/h vidí vodič na ceste tri línie, ktoré znázorňujú vzdialenosť 5, 10 a 15 metrov od zadnej časti vozidla. Pri vyšších rýchlostiach pribúda aj ďalší marker a čiary sú vzdialené 5, 10, 15 a 30 metrov.

V základni predných stĺpikov sú zabudované dva 5-palcové farebné displeje, približne v rovnakej výške ako vonkajšie spätné zrkadlá, aby ich vodič intuitívne našiel v obvyklom uhle pohľadu. To znamená, že vodič nemusí nijako výrazne meniť svoje zvyklosti pri bežnom kontrolovaní spätných zrkadiel. Vďaka ergonomickému riešeniu tohto systému môže lepšie kontrolovať situáciu okolo vozidla pri menšom natáčaní hlavy do strán, v súlade so stratégiou značky Lexus obmedzovať celkové namáhanie vodiča. Toto unikátne riešenie spätných zrkadiel môžete získať za príplatok iba 1700 eur.

Všetky informácie o modely nájdete TU.