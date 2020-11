Filip sa pre napadnutie na ulici súdil 9 rokov, nad verdiktom krúti hlavou: Odsúdenú policajtku stále nezbavili uniformy

Policajtku Zuzanu s jej matkou a otcom humenský súd odsúdil za výtržníctvo po 9 rokoch súdneho naťahovania. Ich obeťou sa stal Filip (29) s priateľkou.

Ten si mal trojicu pohnevať po malom štuchanci pri pokladni v supermarkete v roku 2011. S už právoplatne odsúdenou policajtkou mal v minulosti súdne opletačky aj bývalý francúzsky legionár zo Sniny Jozef Staviščák. So strážkyňou zákona sa dostal do konfliktu po slovnej výmene názorov v taxíku.

Takmer 10 rokov naťahovania sa po súdoch a vyšetrení u psychológov začalo bezvýznamným incidentom v supermarkete. Vtedy len 20-ročný Sninčan Filip štuchol do pani Jarmily, matky policajtky Zuzany, ako sa snažil okolo nej prejsť k druhému pokladničnému pásu. Staršia žena začala na mladíka kričať. „Len som jej povedal, nech neobmedzuje ľudí, ktorí chcú prejsť popri nej. Dodnes si pamätám, ako vravela, že ešte dnes dostanem na pysky a zavolala svojmu mužovi,“ opísal Filip. Spolu s vtedajšou priateľkou Veronikou sa vybrali s nákupmi domov. „Jarmila išla s telefónom v ruke za nami. Zrazu ku nám prišli dve autá. Z jedného vystúpila policajtka Zuzana, z druhého jej otec Dušan,“ povedal Filip. Nasledoval útok, po ktorom si mladík odniesol tržnú ranu na hlave i podliatiny na tvári. Jeho priateľka, ktorá s konfliktom nemala nič spoločné, dostala od staršej pani facku.

Za útok z roku 2011 súd trojicu koncom októbra právoplatne odsúdil za výtržníctvo s peňažným trestom 200 eur. Dnes už 29-ročný Sninčan Filip je rád, že po rokoch má konečne pokoj. Nad rozsudkom však krúti hlavou. „Prokurátorka žiadala vyššie tresty. Minimálne u pani Jarmily, ktorú označili za špeciálnu recidivistku. V minulosti bola odsúdená za napadnutie tehotnej ženy,“ vysvetlil Filip. Nechápe, ako sa takýto banálny prípad dokázal ťahať dlhých 9 rokov.

Policajtka zažalovala legionára

Otvoriť galériu Pred súdom sa s policajtkou Zuzanou stretol aj Jozef Staviščák (65), bývalý francúzsky legionár. Zdroj: sk

S odsúdenou rodinou mal v minulosti problém aj bývalý francúzsky legionár zo Sniny Jozef Staviščák. Do konfliktu so Zuzanou sa dostal ešte v roku 2008 po slovnej výmene názorov a následnej roztržke pre ich nezdvorilé správanie v taxíku. „Išli sme spoločne v taxíku. K vodičovi sa začali správať veľmi hrubo a arogantne. Upozornil som ich, že nie je ich sluha, ale on je len k vašim službám. Dokonca som im navrhol, že im preplatím cestu. Reagovali tým, že ma označili za toho legionára rasistu,“ opísal Staviščák. Priznal, že dámy následne vyprevadil z auta. Po miernej konfrontácii sa Zuzana obrátila na políciu pre údajné vážne zranenia. „Neviem prečo, ale priestupok prekvalifikovali na trestný čin a následne ma podmienečne odsúdili. Rodine som sa musel ospravedlniť a uhradiť 17,5-tisíc slovenských korún,“ priznal legionár. Staviščák zhodnotil, že čas ukázal charakter týchto ľudí. „Viem, že zákon a spravodlivosť sú dve rôzne veci. Ale tí ľudia už si zaslúžili skutočné poučenie. V mojom veku by som už nebral spravodlivosť do vlastných rúk, lebo by to skončilo vojnou, a ja som bol v nejednej vojne,“ zakončil Staviščák.

Ako pre Nový Čas uviedlo Ministerstvo vnútra, odsúdená policajtka ešte nebola vylúčená z policajného zboru, pretože stále čakajú na doručenie právoplatného rozsudku.