Mačky v slávnych outfitoch! Majiteľ ich prezlieka podľa filmov

Tieto mačky sa vedia poriadne rozparádiť, len pozor na pazúriky! Talentovaný majiteľ dokáže pre ne ušiť hocijaký kostým, či už z filmu alebo z počítačovej hry.

Začalo to nevinne pred piatimi rokmi, keď svojej mačke menom Nak vytvoril kostým kapitána Jacka Sparrowa. Tá učarila toľkým ľuďom, že sa v tom rozhodol pokračovať ďalej. Po smrti Nak prevzali kostýmové žezlo mačky Fawkes a Pike. Záľuba prerástla do takých obrovských rozmerov, že Freyu spoločne so snúbenicou zriadili vlastnú izbu pre vlastnoručne vyrobené kostýmy a doplnky. Nemusíte sa báť, že by mačkám boli masky nepohodlné. Podstúpili špeciálny tréning, aby im oblečenie neprekážalo.