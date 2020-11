Prípad, z ktorého mrazí: Dievča († 17) chladnokrvne dobodal jej ex, odporné, čo spravil potom

Na prvú lásku sa nezabúda, no Ellie Gould († 17), žiaľ, už žiadnu inú nezažije. Mladé dievča netušilo, s kým má dočinenia.

Ako informuje portál The Sun, Ellie Gould a Thomas Griffiths (17) sa poznali dlhé roky. Cítila sa polichotene, keď ju mladík pozval von. Chodili spolu tri mesiace, ale jej mama mladíka nikdy nemala v láske. "Nebolo na ňom nič pozoruhodné, bol naozaj tichý. Bol to ale jej prvý priateľ a predpokladali sme, že sa to skončí," povedala Carole.

Ellie patrila k študentom, ktorí na sebe usilovne pracovali a mali najlepšie výsledky. Túžila sa stať policajtkou a rovnakú vášeň mala aj pre jazdenie na koňoch. Kvôli ambíciám mala čoraz menej času na svojho priateľa a tomu sa to prestávalo páčiť. Ellie sa to snažila medzi nimi urovnať, no Thomas bol zrazu ako posadnutý. Vtedy sa obrátila na svoju mamu. Jej materinský inštinkt zafungoval a poradila dcére, aby od neho hneď utekala preč. Aj tak spravila a rozišla sa s ním. Na druhý deň však nastalo hotové peklo. Carole nevedela, že je to naposledy, čo vidí svoje dieťa nažive. Bola práve v práci, keď jej zavolal manžel. "Carole, musíš prísť domov. Ellie mala nehodu," povedal hystericky.

Ich dcéra bezvládne ležala na zemi s nožom v krku. Spočiatku si mysleli, že došlo k tragickej nehode, ale polícia ich vyviedla z omylu. Ellie bola uškrtená a následne dobodaná na smrť. Mala až trinásť bodných rán. Za tento čin je zodpovedný Thomas Griffiths, ktorý sa snažil všetko zamaskovať. V deň, kedy bola Ellie zavraždená, sa v škole vyhovoril, že mu je zle. Namiesto toho, aby išiel domov, si to namieril rovno k svojej ex. Po ohavnom čine sa snažil zamaskovať stopy a napísal z mobilu obete kamarátke, aby po ňu nechodila. Následne dal mŕtvej tínežderke do ruky nôž a zasunul ho do krvácajúcej rany. Chcel, aby to vyzeralo ako samovražda. "Toto je jedno pekelné monštrum. Zákerný psychopat. Potom odtiaľ pokojne odišiel, ako by sa nič nestalo," povedala Carole.

Policajti napokon usvedčili Thomasa na základe viacerých dôkazov. Počas súdneho procesu sa priznal, ale len preto, aby získal nižší trest. Podľa matky z neho nebola cítiť žiadna ľútosť. Dostal len 12 a pol roka odňatia slobody, no po 6 rokoch môže požiadať o prehodnotenie trestu za dobré správanie. Rodičov tento verdikt pobúril a Carole od súdu žiada, aby sa s vraždami na domácej pôde zaobchádzalo rovnako ako s inými.

Gouldovci prišli o svoju dcéru pred rokom. V súčasnosti by mala Ellie už 18. Práve deň jej narodenín bol pre nich najťažší. Zlomená matka len dúfa, že Thomas sa nedostane von.