V kostýme Chobotničky sa skrývala slávna česká speváčka: Problémy s dýchaním

Vystupovať v zábavnej šou Zlatá maska nie je vôbec žiadna zábava! Svoje o tom vie aj speváčka Ilona Csáková (50), ktorá si svoje posledné vystúpenie doslova pretrpela.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Nielenže si musela ako Chobotnička zvyknúť na šesť chápadiel po bokoch tela, ale naposledy sa musela popasovať aj so sírou, ktorá sa jej dostala do kostýmu. Speváčka sa tak ocitla na konci s dychom a pesničku ledva dospievala!

Pod maskou Chobotničky sa neskrýval nik iný ako ikona českej hudobnej scény Ilona Csáková. Napriek svojim profesionálnym výkonom v šou priznala, že vystupovanie vôbec nebolo med lízať.

„Po prvý raz som bola prekvapená, nie je veľmi ľahký ani komfortný. V prilbe bolo ťažké dýchať,“ opísala svoje dojmy z kostýmu, v ktorom strávila náročné večery. Jej súperom na pódiu sa stala aj pyrotechnika. „Keď som spievala pieseň od Tiny Turner, počas predstavenia bola pustená pyrotechnika a do kostýmu sa mi dostala síra a nebolo mi vtedy veľmi dobre. Mala som pocit, že som preplávala oceánom,“ priznáva speváčka, ktorá napriek tomu podala výborný výkon.

Hoci zvyknúť si na kostým bolo pre ňu náročné, nemenila by. „Ak by som mala ešte raz možnosť si vybrať, tak by som opäť bola Chobotnička. Zamilovala som si ju. A aj v osobnom živote mám občas pocit, že mám viac chápadiel,“ uzavrela Csáková.