Herečka Viki Ráková chce vylepšiť svoju postavu: Výzva fanúšikom

Túži po lepšej postave. Obľúbená herečka Viki Ráková (39), ktorá už dlhodobo hviezdi v markizáckom sitkome Sudedia, nikdy nemala problém s figúrou.

Útla tmavovláska sa vždy mohla pýšiť štíhlym a zdravým telom. Po tom, čo však porodila už dvoch synov - Bendegúza (5) a Benjamína (1), nie je so sebou spokojná. Aj keď nemá vôbec kilá navyše, rozhodla sa začať cvičiť. Ráková si vždy držala štíhlu líniu. Kilá navyše mala jedine v čase, keď bola tehotná. Netrvalo však dlho a po tom, ako tmavovláska porodila, sa v oboch prípadoch opäť rýchlo vrátila do svojej pôvodnej formy.

A hoci má dobrú postavu, rozhodla sa vrhnúť do cvičenia. „Milí moji, potrebovala by som pomôcť. Chcela by som si trošku spevniť svoje telo, najmä brucho, ramená a zadok,“ priznala herečka, ktorá však vraj nevie, ako to má dosiahnuť, preto si vypýtala rady od svojich fanúšikov. „Nepoznáte nejaké dobré cviky, ktoré sú intenzívne, ale netrvajú dlho a vám pomohli?“ dodala Ráková s tým, že hoci chce cvičiť každý deň, nemalo by ju to okrádať o chvíle s najbližšími. „Ale veľa času by mi to nemalo zobrať, keďže sa chcem venovať rodine.“