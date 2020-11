V F1 nič nové: Na okruhu v Imole vyhral Hamilton, Mercedes získal Pohár konštruktérov

Brit Lewis Hamilton na Mercedese zvíťazil na Veľkej cene Emilie Romagna F1 v talianskej Imole.

Triumfoval pred svojím tímovým kolegom Fínom Vallterim Bottasom, tretí prišiel do cieľa Austrálčan Daniel Ricciardo na Renaulte. Mercedes si v predstihu zabezpečil triumf v Pohári konštruktérov.

Hamilton, ktorý slávil rekordné 93. víťazstvo v kariére, si upevnil líderskú pozíciu v priebežnom poradí a po 13. podujatí seriálu F1 je na čele s 85-bodovým náskokom pred Bottasom. Do konca šampionátu ostávajú ešte štyri preteky. Nasledujúce sú na programe v nedeľu 15. novembra v Turecku.

Štart sa vydaril Verstappenovi, ktorý využil nižšiu rýchlosť Hamiltona a dostal sa na 2. miesto za víťaza kvalifikácie Bottasa. O jedinú kolíziu v úvode pretekov sa postarali Ocon so Strollom, ktorý musel zájsť do boxov pre nové prítlačné krídlo. V 9. kole sa preteky skončili pre Gaslyho, ktorý mal problém s motorom. Bottas prezul v 20. kole a na trať sa vrátil za Hamiltona. Brit dostal pokyn ostať na trati dlhšie a v nasledujúcich kolách sa Verstappen viackrát sťažoval, že ho Bottas brzdí. V 29. kole skončil Ocon pre problém s prevodovkou a virtuálny safety car nasmeroval Hamiltona k víťazstvu. Brit situáciu využil na prezutie a na trať sa pohodlne vrátil na prvej priečke približne so 4-sekundovým náskokom pred Bottasom.

Fín sa trápil s problémom aerodynamiky a po jeho zaváhaní sa Verstappen dostal v 43. kole na druhú priečku. Räikkönen sa dlho držal na 4. priečke a veril v pomoc bezpečnostného vozidla. Prezul v 49. kole, po návrate sa prepadol do druhej desiatky a krátko na to na trať prišiel na trať safety car. Dôvod bol defekt Verstappena, pre ktorého sa následne preteky skončili. O 10. priečku prišiel v 55. kole Russel, ktorý jazdil za bezpečnostným vozidlom. V jednom momente stratil kontrolu nad vozidlom, nabúral do bariéry a skončil. Dramatický záver pretekov zvýraznili aj úspešné predbiehanie manévre Peréza a šmyk Albona. Kvjat sa v závere snažil predbehnúť Ricciarda, ten si však postrážil tretiu priečku a druhýkrát v sezóne sa dostal na pódium. Hamilton si postrážil prvú priečku a získal aj bod navyše za najrýchlejšie kolo.