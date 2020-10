Šampión v behu na lyžiach Kläbo má extrémnu karanténu: Priateľka k nemu smie len s negatívnym testom

Veru, aj toto prinieslo koronavírusové šialenstvo!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Najlepší bežec na lyžiach súčasnosti Nór Johannes Hösflot Klaebo si naordinoval takú extrémnu karanténu z obavy pred COVID-om, že aj priateľku k sebe púšťa len vtedy, keď je bezpríznaková.

Pernilla Dösviková na strkiktné dodržiavanie pristala. Ako študentka univerzitu osobne, ale po každom stretnutí s priateľmi musí stráviť istý času svojej rodiny, aby vyšlo najavo, či sa náhodu nenakazila.

„Je smutné, že ona je nútená žiť tak, ako ja. Ale nemôžem nič riskovať,“ povedal trojnásobný olympijský víťaz nórskemu denníku Verdens Gang. „Je mi jej veľmi ľúto, ale myslím si, že práve takto to treba robiť,“ pokračoval dvojnásobný celkový víťaz Svetového pohára, ktorý má pred chorobou, ktorá zasahuje najmú pľúca megarešpekt. „COVID-19 je to posledné, čo by som chcel dostať! Nikto nevie, ako môžu vyzerať dlhodobé následky,“ dodal Johannes, ktrý sa drží v absolútnej izolácii. Nestretáva sa s priateľmi, je len doma a na lyžiarskych tratiach, kde trénuje. Extrémnu karanténu s ním dobrovoľne dodržiavajú okrem priateľky aj starý otec, ktorý je súčasne aj jeho trénerom, ale aj rodičia a brat. Výnimku má sestra, ktorá chodí do školy.

Nová sezóna SP v bielej stope štartuje koncom novembra vo fínskej Rukke a ambicióznemu Nórovi je už teraz jasné, že bude žiť neustále v karanténe. Preto si to chcel natrénovať rovnako ako kondičku.