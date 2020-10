Fantastický vstup do sezóny: Sabo v Turecku strelecky žiari

Slovenský stredopoliar Erik Sabo sa podieľal gólom na víťazstve futbalistov Karagumruku nad Erzurumom 5:1 v piatkovom stretnutí 7. kola tureckej najvyššej súťaže.

Sabo odohral celý duel a v prvej minúte nadstaveného času druhého polčasu spečatil skóre. Pridal aj jednu asistenciu.

So 4 gólmi v šiestich zápasoch je Sabo na 4. priečke v poradí kanonierov. Jeho forma by mohla pomôcť Slovákom aj v zápase o postup na EURO 2020. 12. novembra nastúpia zverenci Štefan Tarkoviča proti Severnému Írsku. Sabo by mohol pomôcť nahradiť zraneného Róberta Boženíka či Matúša Bera.