Plošné testovanie sa začne o pár hodín: Chýbajú stovky zdravotníkov

Ministerstvu obrany SR chýba pre operáciu Spoločná zodpovednosť ešte 700 až 800 zdravotníkov, ktorí môžu realizovať stery samostatne.

„Zdravotníkov budeme zháňať aj ráno a tiež v priebehu dňa. Zo skúseností z Oravy a Bardejova veríme, že zdravotníci naozaj prídu a my budeme môcť postupne otvoriť všetky odberné miesta podľa plánu,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď.

Ako ďalej dodal minister, s testovaním počas oboch víkendových dní pomôžu Ozbrojeným silám SR aj spojeneckí kolegovia z Rakúska a Maďarska. Celkovo by malo rady vojenských zdravotníkov posilniť približne 250 zahraničných kolegov. Nasadení budú podľa potreby na území celého Slovenska.

Operácia Spoločná zodpovednosť je podľa ministra Naďa vo finálnej fáze príprav. Presne 5 314 odberných miest v rámci celého Slovenska je prevzatých a logisticky a materiálovo zabezpečených takmer na 100 %, čo platí aj pre personálne obsadenie okrem zdravotníkov.

Niektoré regióny majú už teraz podľa ministra personálnu obsadenosť vrátane zdravotníkov dostatočne zabezpečenú. Patria medzi ne napríklad martinský, zvolenský či žilinský región. Výrazným spôsobom stúpa napríklad aj Bratislava, ktorá mala k 12:00 naplnenosť už 84 %. „Myslím si, že do konca dnešného dňa bude to naplnenie ešte výrazne vyššie. Napriek tomu, že ide o nesmierne náročný proces a organizáciu, verím, že v konečnom dôsledku to bude naozaj úspešne zvládnutá operácia v prospech celého Slovenska,“ konštatoval Naď.