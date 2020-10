Najkritickejšia situácia s odbernými miestami bola v týchto krajských mestách: Hrozí, že nestihnú otestovať všetkých

Robia, čo môžu! S nepredstaviteľnými problémami pri zabezpečovaní celoplošného testovania sa potýkali najmä dve krajské mestá - Košice a Nitra.

Kompetentným tam doslova tiekli nervy, no ani s vypätím všetkých síl dnes možno nedokážu otvoriť všetky plánované odberné miesta. Reálne hrozí, že nestihnú otestovať svojich obyvateľov. Situáciu v Nitre, ale aj v iných väčších mestách komplikovali počas príprav politické vyhlásenia, a tak sa stalo, že keď prezident lekárskej komory Marián Kollár zverejnil svoj postoj, zdravotníci sa začali z testovania odhlasovať.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Po zverejnení odmeny a po tom, že sa môžu zúčastniť aj zubári a veterinári, ten počet narastá, stále vieme otvoriť len polovicu odberných miest. Samospráva mala úlohu zabezpečiť odberné miesta, administratívnych pracovníkov, zdravotný personál je navyše,“ vysvetľuje primátor Marek Hattas.

„Od rána ešte obvolávame všetkých lekárov, sestričky v našich poliklinikách, rokujeme s fakultnou nemocnicou, snažíme sa dotiahnuť ešte to, čo nebolo na tej centrálnej úrovni zabezpečené,“ povedal v piatok popoludní Hattas. Vyslovil nádej, že sa im do soboty rána podarí pokryť všetky odberné miesta, aká bude realita, sa všetci dozvedia až dnes ráno.

Na výzvu mesta Nitra reagovala fakultná nemocnica, ktorá dodala armáde zoznam 190 zdravotníckych pracovníkov, ktorých príslušníci ozbrojených síl momentálne kontaktujú. „Verím, že časť týchto zdravotníkov zajtra nastúpi na odberné testovacie miesta. Číslo odberných miest pokryté zdravotníkmi nám rastie. Touto cestou ďakujem Ozbrojeným silám Slovenskej republiky za ich obrovské nasadenie,“ pochvaľoval si v piatok podvečer nitriansky primátor.

„Očakávame, že sa budú hlásiť aj zubári a zubné sestry, eventuálne veterinári. Hovoril som s prezidentom regionálnej komory zubných lekárov, ktorý už má nejakých zubných lekárov a sestry prisľúbených, takže budú sa hlásiť len na mesto Nitra. V celom kraji je to obsadené momentálne na 50 %, niekde až 60 %,“ s nádejou v piatok povedal Ľubomír Ševčík, hlavný lekár župy.

„Problémové nie sú malé obce, ale mestá a väčšie obce ako napríklad Močenok. Ale tak do tých 60 % by to mohlo byť obsadené aj tam. Ďalšia alternatíva je, že ak budú mať obce voľné kapacity, tak budú ľudia odkláňaní z mesta do týchto obcí. Kto bude mať auto, bude tam presmerovaný, armáda má vyčlenených koordinátorov.“ doplnil v piatok Ševčík.





Košice: Bez testu až 70 000 ľudí?

Primátor mesta Jaroslav Polaček pred kritickým víkendom oznámil, že samospráva kapacitne určite nebude vedieť otestovať všetkých. Pravdepodobne len polovicu Košičanov. Hlava mesta ešte v úvode týždňa na pomoc vyzvala aj poslancov, na pomoc prídu aj mestskí policajti. Chýbajúcich lekárov navyše však zohnať nevedia. Vážny problém môže nastať aj pre vyše 9-tisíc zamestnancov oceliarní, ktoré sú zaradené do kritickej infraštruktúry.

Pôvodne plánované 4 odberné miesta v areáli U. S. Steel Košice nahradia dve. Na problém s nedostatkom zdravotníkov upozorňoval Polaček ešte v priebehu týždňa. „V našom prípade nie je problém inštalovať tímy do objektov, máme ich 113, takže táto samospráva si splnila úlohu, ktorú nám dala armáda. Ostali sme zhrození, keď nám oznámili, že do našich objektov je štát pripravený inštalovať len 138 odberných tímov a všetci nás presviedčajú, že nevieme rátať a Košičania budú pretestovaní úplne bez problémov,“ uviedol primátor.

Podľa údajov ministerstva zdravotníctva budú kapacitne schopní otestovať maximálne 130-tisíc ľudí. „V našom meste sú ľudia zahraničných firiem, študenti, ľudia s prechodným pobytom. V štandardnom dni tu nie je len 200-tisíc ľudí, ale je ich podstatne viac.

Zároveň nemôžeme ľuďom nad 65 rokov zakázať sa ísť testovať, mnohí z nich chodia do práce a chcú mať ten komfort, aby sa mohli pohybovať po meste,“ doplnil Polaček a vyhlásil, že Košice nestihnú byť v pondelok otestované. Podľa jeho slov ostane bez testu približne 70-tisíc ľudí. „Košice sú jednoducho príliš ďaleko od Bratislavy a nikto neráta s tým, že nemôžeme mať toľko odberných miest, ako má napríklad mestská časť Petržalka,“ zhodnotil Polaček.

Sabotáž zo strany štátu

Situácia je kritická aj v Rajci (okr. Žilina), kde je primátorom Milan Lipka, ktorý si servítku pred ústa nedáva: „Deň pred spustením testovania sa od príslušníka Ozbrojených síl dozvieme, že on bude na odberovom mieste, kde máme otestovať 916 občanov, len v sobotu, pretože v nedeľu bude súčasťou odberového miesta obce Šuja. Deň pred testovaním sa niekto rozhodol, že takmer 460 ľudí, ktorí mali byť v nedeľu testovaní, sa má nejako zariadiť. Jednoducho týmto ľuďom nebude umožnené sa otestovať, následne chodiť do práce, do obchodu, k lekárovi... Ja to nedokážem nazvať ináč, len sabotáž zo strany štátu.“