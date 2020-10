Nádherné gesto pre slovenský volejbal: Kouč Sloveniek Fenoglio sa vzdal ročného platu!

Slovenská volejbalová federácia v súvislosti so zmenami v medzinárodnom kalendári v uplynulom období riešila aj úpravu zmluvných vzťahov s trénermi reprezentačných tímov žien a mužov.

S Marcom Fenogliom a Marekom Kardošom a ich realizačnými tímami sa vedenie SVF dohodlo na úprave zmlúv.

Pre pandémiu koronavírusu sa v máji a júni tohto roka neuskutočnila Zlatá európska liga, kvalifikáciu na majstrovstvá Európy 2021 odložila Európska volejbalová konfederácia (CEV) z augusta a úvodu septembra na január. Ženská reprezentácia SR, ktorú vedie Talian Fenoglio, v lete neabsolvovala spoločný program, muži pod vedením nového realizačného tímu na čele s Kardošom sa na tri týždne stretli v Nitre na kontrolnom zraze.

Keďže ženská reprezentácia v tomto roku nemala žiadny program, tréner Fenoglio, ako aj jeho asistent Stefano Micoli, sa podobne ako kormidelník slovenských hokejistov Craig Ramsay vzdali celého platu za rok 2020.povedal športový riaditeľ SVF Marek Rojko pre web Slovenskej volejbalovej federácie.dodal Rojko. V prípade, že sa sezóna 2021 odohrá so všetkými plánovanými akciami, slovenské tímy bude čakať najviac nahustený medzinárodný program za ostatné roky. V januári by sa mala formou dvoch turnajov uskutočniť spomenutá kvalifikácia ME 2021, v máji a júni Zlatá európska liga, v auguste a septembri v prípade postupu aj šampionáty EuroVolley a na jeseň avizovaná kvalifikácia o postup na MS 2022.