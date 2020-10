Situácia v Nitre je stále kritická: Ani primátor Hattas nevie, ktoré odberné miesta sa otvoria

Situácia s chýbajúcim zdravotníckym personálom na odberných testovacích miestach je v Nitre stále kritická. Podľa primátora Mareka Hattasa sa však postupne zlepšuje.

Podľa jeho slov ešte vo štvrtok (29. 10.) hrozilo, že bude možné otvoriť iba každé šieste zo 63 odberných miest určených na plošné testovanie na ochorenie COVID-19. "Dnes ráno sme mohli otvoriť každé tretie miesto a popoludní je situácia taká, že vieme otvoriť každé druhé miesto. Lekári a zdravotníci sa nám prihlasujú a som rád, že túto výzvu prijali. Pomohlo aj to, že premiér vylepšil podmienky pre lekárov a že sa zároveň môžu prihlásiť aj zubári a veterinárni lekári. Počet zdravotníckeho personálu narastá, ale stále dokážeme otvoriť iba polovicu odberných miest. Takže stále platí výzva pre zdravotníkov. Prosím, ak môžete, príďte nám pomôcť počas víkendu," povedal Hattas.

Ako uviedol, Nitra mala ešte vo štvrtok najnižšie percento zdravotníckeho personálu, v súčasnosti dosiahla približný republikový priemer. "Potrebujeme dotiahnuť personál tak, aby testovanie malo zmysel. Samospráva dostala za úlohu zabezpečiť odberné miesta a administratívnych pracovníkov, takže zaobstarať zdravotnícky personál je niečo navyše, čo musíme robiť. My obvolávame všetkých lekárov a sestričky v našich poliklinikách, ktoré prenajímame a snažíme sa zo všetkých síl dotiahnuť to, čo nebolo dotiahnuté na centrálnej úrovni," skonštatoval primátor.

Podľa jeho slov prípravu testovania mimoriadne sťažili rôzne protichodné vyjadrenia politikov, ktoré raz motivovali a inokedy znechucovali, nie len zdravotníkov, ale aj dobrovoľníkov. Tých zneistili napríklad vyhlásenia, že by mali pomáhať zadarmo. "V Nitre budú na každom mieste traja administratívni pracovníci, ktorí dostanú rovnako zaplatené. Treba naozaj povedať, že neustále menené vyjadrenia a doťahovanie vecí na poslednú chvíľu plošnému testovaniu vôbec neprispelo. Sme z toho veľmi rozčarovaní. Máme zamestnancov, ktorí dokážu zabezpečiť voľby aj veľké festivaly, sú naozaj efektívni a pružní. Ale keď sa veci a celý systém menia na poslednú chvíľu, tak je to ťažké. Problém je v tom, že sa do toho vnáša veľa politiky. Jedno vyhlásenie nám spraví odliv ľudí, druhé zasa príliv. Je to ako na hojdačke a je to veľmi nešťastné," skonštatoval primátor mesta Nitra.

Podľa Hattasa robí samospráva všetko, čo je v jej silách a neustále sa snaží zabezpečiť dostatok zdravotníckeho personálu. "Lekári chápu situáciu, ale hovoria, že už toho majú sami dosť. Je to individuálne. Som rád, že sa obnovili rokovania medzi armádou a fakultnou nemocnicou v Nitre, takže verím, že zdravotníci prídu aj odtiaľ. Všetko sa bude upresňovať až do večera, ale až v sobotu ráno uvidíme, ktoré miesta sa otvoria a ktoré nie. Nemalo by sa však stať, že by nám vypadla celá mestská časť," uviedol primátor. Ako doplnil, o otvorených odberných miestach i približnom počte čakajúcich ľudí bude mesto informovať na svojej webovej stránke a na sociálnych miestach.