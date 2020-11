Je z neho psíčkar telom aj dušou! Moderátor Valér Ferko má ku zvieratám vzťah od útleho detstva. Ako prezradil, všetko začalo škrečkom chovaným potajomky v pivnici a pokračovalo psíkmi. A bol to tiež psík, ktorého si pred viac než rokom adoptoval z útulku, čo dnes považuje za jedno z najlepších rozhodnutí vo svojom živote. Nový člen rodiny ho naučil novým hodnotám, chodí s ním veľa do prírody a venuje sa mu s láskou. Priznal však, že boli chvíle, kedy by ho najradšej vyhodil z domu! Doma ho totiž nie raz čakali nemilé psie pomsty! Aj na to má však známy moderátor riešenie!