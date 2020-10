Veľkolepé plány na východe Slovenska: K minerálnym prameňom chcú postaviť 12 liečební

Chcú prilákať turistov a pomôcť ľuďom so zdravotnými ťažkosťami. Prednosta Okresného úradu v Stropkove Peter Harvan prišiel s nápadom vybudovať sieť liečebných stredísk pri minerálnych prameňoch v okrese.

Megaprojekt má stáť 250 miliónov eur. Okres Stropkov je pretkaný málo využívanými minerálnymi prameňmi. „Ak sa podarí vybudovať sieť liečebných stredísk, môže to pritiahnuť množstvo turistov i ľudí so zdravotnými ťažkosťami. Strediská by mali slúžiť najmä na ich doliečovanie,“ vysvetlil Harvan. Jeho predstavou je, že strediská budú zosieťované lesnými aj cyklistickými chodníkmi.

Popri nich sa by sa mohla rozvíjať prezentácia miestnej kultúry, ale príležitosť vytvoriť na trasách atrakcie a služby dostanú aj drobní podnikatelia. „Predpokladáme, že náklady budú 250 miliónov eur. Mienime sa uchádzať o prostriedky EÚ, ale aj o štátnu a o regionálnu podporu. Memorandum o spolupráci sme už podpísali s VÚC,“ pripomenul. Podľa neho by v každom z 12 stredísk mohlo byť zriadených 65 lôžok. „Vznikne 750 priamych a 400 nepriamych pracovných miest. O spoluprácu prejavili záujem Poliaci a ozvali sa aj z USA,“ uzavrel Harvan.

Projekt v číslach