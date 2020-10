František sa zrazil s nákladným vlakom, stalo sa niečo neuveriteľné: Silné slová jeho rodičov

Stáli pri ňom všetci svätí! František (44) z Medzeva prežil zrážku 625-tonového nákladného vlaku s felíciou, ktorú šoféroval.

K nehode došlo ešte v utorok na nechránenom železničnom priecestí medzi obcami Jasov a Moldavou nad Bodvou (okr. Košice-okolie). Vyučenému murárovi sa akoby zázrakom nič vážnejšie nestalo. Z havárie totiž vyviazol živý len s povrchovými zraneniami. Ako Novému Času povedal jeho otec František (69), 27. október v ich rodine budú odteraz oslavovať ako synove druhé narodeniny. Osudnou sa pre nezamestnaného Františka, ktorý je vyučeným murárom, stala cesta na úrad práce.

„Doteraz nemal nikdy žiadnu haváriu, a to pochodil kade-tade. Teraz išiel do Moldavy nad Bodvou odniesť papiere, lebo je vypísaný,“ vraví jeho mama Valéria (69). Spolu s manželom Františkom (69) sa nesmierne tešia, že ich syn žije. Prečo nedal prednosť vlaku, ktorý na trati smerom do Medzeva premáva dvakrát za týždeň, známe zatiaľ nie je. Mal však obrovské šťastie. Ako totiž informovali košickí policajti na sociálnej sieti, 8-vozňový kolos s váhou 625 ton sa zastavil až 80 m od miesta zrážky.

„Stal sa zázrak, že Ferko žije! Druhýkrát sa narodil, hoci moje auto je totálne zničené. A to som išiel okolo tejto nehody druhým autom len náhodou, netušiac, že ide o syna,“ rozpráva Františkov otec s tým, že synovi sa nevedeli dovolať. „Mobil sa mu pri náraze zničil. Keď však policajti začali cez priecestie púšťať v kolóne odstavené autá, zamrazilo ma. Zbadal som tam podľa evidenčného čísla svoje vozidlo, teda tú kopu šrotu, a Ferko tam už nebol! Myslel som, že ma šľak trafí,“ rozrozprával sa starší muž a nechápal, ako to jeho syn mohol vôbec prežiť.

„Asi stáli pri ňom všetci svätí, ale zatiaľ sa nám s ním nepodarilo spojiť, lebo nemá telefón a do nemocnice nás teraz nepustia,“ dodal otec Františka mladšieho, ktorý je slobodný a vo voľnom čase rád varí a zavára. Jeho syna na košickej klinike úrazovej chirugie ponechali niekoľko dní na pozorovanie, ale podľa hovorkyňe nemocnice Vladislavy Šustovej neutrpel žiadne vážnejšie zranenia a riadne komunikuje.

Obaja rodičia sa Františka už nevedia dočkať. Podľa polície vodič nerešpektoval stopku pred nechráneným železničným priecestím, vošiel do koľajiska a došlo k zrážke s nákladným vlakom. „Vodiča a rušňovodiča podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Nehoda je v štádiu vyšetrovania,“ uzavrela polícia.