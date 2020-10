Plačková išla za chirurgom až na Ukrajinu, za plastiky vysolila poriadny balík: Sledujte, čo všetko si dala vylepšiť!

Bude sa ešte na seba podobať? Zuzana Strausz Plačková (29) sa nikdy netajila tým, že má v obľube služby plastických chirurgov.

Viackrát prešli zmenou jej prsia, dala si vylepšiť zadok, nafúknuť pery, upraviť nos či zuby. Tentokrát však merala cestu až do Kyjeva, kde sa zverila do rúk odborníka, ktorý na nej vykonal hneď niekoľko úkonov. Za to však musela prostoreká Zuzana zaplatiť poriadny balík! Plačková má podrezaný jazyk a vždy povie, čo má na srdci. Celkom otvorene najnovšie priznáva, že cestovala na Ukrajinu, kde navštívila plastického chirurga.

„Robili mi rekonštrukciu nosa, ale hlavne mi konečne vyrovnali a spriechodnili prepážky, lebo ma to trápilo už veľmi dlho, no nikto doteraz mi to pri plastike nosa neurobil,“ zverila sa Zuzana. To však rozhodne nebolo všetko. „Taktiež som sa zbavila dvojitej brady, tuku v lícach, rozpustili mi kyselinu hyalurónovú v perách a na záver vyplnili mimické vrásky vlastným tukom,“ dodala. Za tieto úkony musela vytiahnuť z peňaženky astronomických 33-tisíc eur, ale pri jej zárobkoch to rozhodne problém nebol.