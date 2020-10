Na pamiatku jej urobil dieťa: Alexander Zverev a modelka Brenda Pateaová už spoločný život neplánujú

Postaví sa k tomu ako chlap? Nemecká modelka Brenda Patea (27) je v 20. týž­dni tehotenstva a tvrdí, že otcom jej dieťaťa je nemecký tenista ruského pôvodu Alexander Zverev (23)! Siedmy hráč sveta s dlhovlasou kráskou randil menej ako rok.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii Rozišli sa, prestali si písať esemesky a po niekoľkých týždňoch prišiel pre Zvereva šok!

„Čakám dieťa od Alexandra. V našom vzťahu nastala kríza, pretože máme rôzne názory na život. Každý človek, ktorý vstúpi do vzťahu so športovcom, musí veľa obetovať. Dieťa nebolo plánované, ale urobím všetko pre to, aby vyrastalo v harmonickom prostredí,“ uviedla modelka pre nemecký denník bild.de.

Brenda hneď dodala, že s Alexandrom neplánuje spoločnú budúcnosť. „Mám šťastie, že si môžem dovoliť vychovávať ho sama,“ zdôraznila.

Budúca mamička však vie, že po pôrode budú musieť vyriešiť otázku starostlivosti o dieťa. A hoci alimenty podľa vlastných slov zatiaľ ako hrdá opustená tehotná žena po pôrode neplánuje od expriateľa pýtať, to sa môže ľahko zmeniť. Zverev totiž počas svojej krátkej kariéry zarobil len na Tour 22,8 milióna dolárov (19,44 mil. eur) pred zdanením. Čiže výživné na dieťa bude z tohto pohľadu viac ako slušné.