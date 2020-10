Slovenský brankár Patrik Le Giang: Fandiť mi chodí aj Oblakova sestra!

Futbal v Česku skapal! Na tvrdé opatrenia v dôsledku pandémie koronavírusu doplatil prerušením súťaží. Nikde v Európe nie je situácia taká zlá ako u našich západných susedov.

Fortuna ligu hrali naposledy začiatkom októbra. Reštart je naplánovaný na koniec prvého novembrového týždňa, no garantovať to nevie nik. Na obmedzenia druhej vlny si zvyká aj Patrik Le Giang (28), slovenský brankár Bohemiansu Praha.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Zápasy sú zakázané, tréningy povolené. Iba v skupinkách maximálne po šesť hráčov s dodržaním dvojmetrových odstupov.

„Našťastie nám pravidelný pohyb nezobrali. Vďaka tomu, že sme priebežne testovaní. Na tréningy prichádzame už prezlečení. Kabínu či sprchy nemôžeme využívať. Úplne do detailov sa nedá všetko dodržať, no potrebné kritériá spĺňame. Keď mám čas, zájdem do prírody. V Prahe sú krásne parky. Pri behoch či prechádzkach v nich dokážem vypnúť a zrelaxovať,“ prezradil Patrik pre Nový Čas.

Za výhodu považuje fakt, že niečo podobné už zažili počas prvej vlny. Každý teda vie, čo má robiť a ako sa správať. Súčasťou brankárovho tímu je aj jeho kondičný tréner Matej Halaj. Spoznali sa na strednej škole v Lučenci. „Volajú nás Pat a Mat. Nie podľa úsmevnej babráckej dvojice z českého rozprávkového seriálu, ale na základe začiatočných písmen našich krstných mien.“

Halaj sa stará aj o fyzickú pripravenosť basketbalistiek USK Praha, ktoré vedie slovenská trénerka Natália Hejková, nedávno uvedená do Siene slávy FIBA.

„Vďaka Matejovi som spoznal niekoľko hráčok. Medzi nimi aj Teju Oblak, sestru Jana, skvelého brankára slovinskej reprezentácie a Atlética Madrid. So šikovnou rozohrávačkou sme veľmi dobrí kamaráti. Boli sme spolu aj na výlete. Občas skočím na ich zápasy, baby zasa na oplátku sledujú moje. Prišli aj na Zlín, posledný duel pred prerušením ligy.“

Patrik by sa veľmi rád stretol s jej bratom. Rozhovor s brankárskou hviezdou španielskeho klubu je pre neho veľkým lákadlom. „Jan vie o našom kamarátskom vzťahu s Tejou. Keď bol v Prahe, mal som sústredenie vo Vlašimi. Hoci stále nevlastním televízor, pozorne sledujem jeho účinkovanie. Je to výrazná brankárska osobnosť,“ vraví Patrik. Nedávno bojoval v nemocnici o život prezident klubu Antonín Panenka. Na legendárneho futbalistu zaútočil koronavírus.

„Báli sme sa o neho. Veril som, že to nebude niečo, čo by ho mohlo smrteľne ohroziť. Už je doma a zdravý, z čoho sa tešíme."

Le Giang, syn slovenskej matky a vietnamského otca, robí len to, čo považuje za prospešné. Rád varí, číta knihy, píše blogy. Zdravý životný štýl je u neho na prvom mieste.

„Všetko navonok viditeľné plynie z vnútra. Pre mňa je najdôležitejšie, aby bolo moje telo vo vnútri zdravé a vitálne. Až potom prichádza na rad, ako vyzerá,“ tvrdí. Pravidelným tréningom si vypestoval solídne „tehličky“ na bruchu, ktoré na rozdiel od Ronalda ukazuje minimálne.

„Cristiano je môj najväčší vzor. Jeho postava dlho visela na mojom zrkadle. Za mojím vyšportovaným telom sú roky investícií. Nielen tréningových. Je to aj o strave a o spôsobe života. Necvičím pre estetickú stránku. Tá je len pridanou hodnotou. Hovorím si, že som hybrid, keďže mám zmiešané aj gény. Sedem rokov som nezjedol žiadnu tabletku. Ani po operáciách zlomenín.“

JAN OBLAK, futbalový brankár

Atlético Madrid

hodnota: 90 mil. €

TEJA OBLAK, basketbalistka

rozohrávačka USK Praha

PATRIK LE GIANG, futbalový brankár

Bohemians Praha

hodnota: 350 000 €