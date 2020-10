Odvážne tehotenské foto manželky Roba Pappa: Nahé prsia jej podržal spevák

Korona si na nich vybrala svoju daň, no aj tak majú na tvári úsmev.

Reč je o spevákovi Robovi Pappovi a jeho manželke Veronike. Umelec nemôže kvôli zúriacej pandémii koncertovať a dvojici sa nedávno zrútil aj spoločný sen - zatvorili svoju kaviareň. Nesmiernu radosť im však robí synček, ktorého nosí Veronika pod srdcom a ktorý by mal prísť na svet už čoskoro. Pre Pappa je to druhý potomok, už má dcérku Izabelu s dcérou hudobníka Laca Lučeniča.

,,Deti sú najväčšia radosť, ja už to viem, lebo mám úžasnú dcérku a Veve už to tuší, lebo v nej rastie náš syn. Napriek všetkým problémom, ktoré tento rok ľuďom prihral, si užívame každý deň jej tehotenstva a spolu sa pripravujeme na deň D," zveril sa nedávno na Instagrame. Teraz ukázal záber z tehotenského fotenia. Veronika na ňom odvážne zhodila zvršok a nahé prsníky jej pomáhal zakrývať aj manžel.

,,Chcel by som, aby ľudia na seba boli dobrí. Chcel by som, aby sa všetci mali tak radi, ako sa máme my a aby sa všetci rodičia na svete tešili na svoje dieťa tak, ako sa tešíme my. Neexistuje väčší zázrak, ako keď príde na svet bábätko, už je to 10 a pol roka kedy som ten pocit zažil prvýkrát s mojou Ízi a o pár dní príde na svet nový zázračný človiečik," dopísal k fotke šťastný Robo Papp.