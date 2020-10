Basaksehir v zostave so Škrtelom podľahol hviezdam PSG: Strojcom triumfu dvojgólový Kean

Futbalisti Paríža St. Germain zvíťazili v stredajšom zápase 2. kola skupinovej fázy Ligy majstrov 2020/2021 v Istanbule nad Basaksehirom 2:0.

Do tabuľky H-skupiny si pripísali prvé tri body, dvoma gólmi sa o to postaral útočník Moise Kean. V zostave domácich odohral celý zápas slovenský obranca Martin Škrtel.

Tréner PSG Thomas Tuchel musel už v prvom polčase riešiť veľkú nepríjemnosť. V 19. minúte odkríval za postrannú čiaru Neymar a hoci sa vrátil na trávnik, napokon mu zranenie nedovolilo pokračovať v hre. V druhom polčase mal prvú veľkú šancu Pablo Sarabia, ale v dobrej pozícii prestrelil. V 64. minúte po rohovom kope poslal Kean hlavou hostí do vedenia a ten istý hráč spečatil triumf PSG o 15 minút neskôr.

Londýnska Chelsea mohla ísť do vedenia na pôde Krasnodaru už v 14. minúte, ale Jorginho poslal loptu z pokutového kopu iba do žrde. Jeho zaváhanie napravil v 37. minúte Callum Hudson-Odoi a hostia viedli. Po prestávke spečatili zaslúžení triumf Chelsea Timo Werner, Hakim Ziyech a Christian Pulisic. Najväčšiu šancu Krasnodaru mal Jurij Gazinskij, ale trafil iba do brvna.

E-skupina:: 37. Hudson-Odoi, 76. Werner (z 11 m), 80. Ziyech, 90. Pulisic. Rozhodoval: Ali Palabiyik (Tur.)H-skupina:: 64. a 79. Kean. Rozhodoval: Andreas Ekberg (Švéd.)/M. ŠKRTEL odohral za domácich celý zápas/