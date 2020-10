Advent v znamení koronavírusu: O takých vianočných guliach sme pred rokom ani nechyrovali

Pandémia už ovplyvnila aj sviatky!

Britský výrobca vianočných ozdôb London Bohemia vytvoril jedinečnú ozdobu, ktorá zachytáva ducha Vianoc roku 2020. Je to strieborná vianočná guľa s červenými výstupkami v tvare koronavírusu.

„Zaručene pridá štipku zúfalstva aj do toho najviac idylického vianočného momentu. Vianočná ozdoba COVID–19 zapuzdruje hrozný rok, ktorý si skutočne zaslúži byť zaliaty do olovnatého betónu a vystrelený do stredu Slnka,“ hovorí reklama. Začne sa predávať 1. novembra výhradne cez Amazon a bude stáť približne 25 €.