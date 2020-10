Tragická smrť mladučkej modelky († 20) v hoteli: Oplakáva ju aj spevák Robbie Williams

Modelka Caitlin O´Reilly si vyrazila s kamarátmi v britskom Manchestri. Počas noci si v hotelovej izbe siahla na život.

Písal sa august 2019 a jej smrť oplakával aj svetoznámy spevák Robbie Williams, jej rodiča sú totiž jeho blízki priatelia. Opísal ju ako ,,krásne 20-ročné dievča, ktoré malo celý život pred sebou“. Jej rodičia sa teraz rozhodli zdielať jej príbeh, aby pomohli ostatným, ktorí bojujú s psychickými problémami. Život Caitlin zmenila otrasná skúsenosť, keď ju vo veku 13 rokov zneužil starší muž.

,,Vždy si myslela, že nie je dosť dobrá. Problém bol, že v takom mladom veku, keď ešte nebola pripravená, čelila dospeláckym emóciám a nevedela, ako na to,“ povedala mama Kay pre StokeOnTrentLive. Statočná dievčina mala sama problémy, no snažila sa pomáhať ostatným deťom, ktoré mali samovražedné myšlienky. ,,Celé hodiny trávila na sociálnych sieťach až do noci a pomáhala iným deťom. V noci jej prišla správa ,Ublížil som si, čo mám robiť?´ Vstala a komunikovala s tou osobou do skorých ranných hodín,“ opisuje mama.

,,Ostatným vždy radila, že s problémom musia niečo robiť a vyhľadať pomoc. Pomáhala iným, ale sebe nikdy pomôcť nevedela.“ Rodina Caitlin v spolupráci s charitou teraz vyrobila sériu tričiek s nápismi ,,Stojím za to“ či ,,Som dosť dobrá.“ ,,Správa, ktorú chceme poslať mladým dievčatám, je, že sú krásne, dosť dobré a stoja za to. Nepotrebujete filter,“ odkazuje mama Kay. ,,Som hrdá na to, čo sme dosiahli. Ak táto snaha zachráni aspon jeden život, ten Caitlinin nebol premárnený.“