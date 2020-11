Manželia Veronika a Sajfa Cifrovci sú už vyše roka hrdými rodičmi malej Sáry, ktorá im obom robí obrovskú radosť. A hoci koketujú s myšlienkou druhého dieťatka, vyzerá to tak, že Veronika má okrem mamičkovských povinností plné ruky práce. Redaktorka, youtuberka a moderátorka vlastnej talkšou sa totiž pustila do veľkej veci, v ktorej ju Sajfa ako správny manžel podporuje! Rozhodla sa totiž vziať veci do vlastných rúk a ukázať ženám tvrdú realitu!