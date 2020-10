Katarína sa s horúčkami a kašľom vrátila z Bardejovských Kúpeľov: Uvidela výsledok testu na Covid-19, ostala v šoku!

Košičanka Katarína (43) sa cez víkend vrátila z kúpeľov v Bardejove nakazená ochorením COVID-19.

Silné horúčky, malátnosť a suchý kašeľ ju zastihol ešte počas liečenia, kde sa bola rehabilitovať s pohybovým ústrojenstvom. Aj keď dodržiavali všetky bezpečnostné opatrenia ako rúška a dezinfekciu, v prvých dňoch sa všetci stretávali s saunách. V spoločnej jedálni sa stretávalo bez rúška vyše 120 ľudí zo Slovenska i Česka. Zarazilo ju, že lekári v kúpeľoch ju napriek symptómom nového koronavírusu, podľa jej slov, jednoducho poslali domov a za obvodnou lekárkou bez upozornenia, aby išla do karantény či podstúpila testovanie. Ohrozila tak ľudí v okolí aj svoju rodinu.

Katarína potrebovala po operácii chrbtice mesačnú rehabilitáciu. V Bardejovských kúpeľoch bola od 23. septembra, mala tam byť až do stredy 21. októbra. Zariadenie však musela kvôli chorobe predčasne opustiť. “V polovici minulého týždňa sme viacerí začali pociťovať malátnosť. Po procedúrach som si išla ihneď ľahnúť na posteľ v mojej izbe. Vo štvrtok som už začala mať horúčky, ktoré o deň neskôr vystúpili až na vyše 38 stupňov Celzia,” opísala Katarína. K teplotám sa pridružil aj suchý kašeľ. To, že by mohlo ísť o koronavírus, ju v prvom momente nenapadlo. “Platia tu všetky bezpečnostné opatrenia vrátane povinných rúšok aj dezinfekcie. V jedálni, kde jedlo vyše 100 ľudí, sme však rúška nenosili, ani v spoločných saunách, ktoré neskôr zrušili,” povedala Košičanka.

Po tom, ako sa jej zdravotný stav zo štvrtka na piatok rapídne zhoršil, sa rozhodla navštíviť miestnu lekárku pre dospelých. “Vďaka liekom mi už klesla teplota a po vyhodnotení vzorky krvi mi lekárka nemusela nasadiť antibiotiká. Opýtala sa ma len, či už nechcem ísť domov a či má kto po mňa prísť, keďže cez víkend som už nemala žiadne liečebné procedúry,” povedala Katarína s tým, že dostala odporúčanie, aby po príchode domov navštívila vlastnú všeobecnú lekárku. Košičanku domov odviezli jej dve dcéry a podľa odporúčaní vyhľadala svoju doktorku. Tam však dostala napomenutie, že si mala najprv urobiť test na COVID-19, než prišla osobne do ambulancie. “Vtedy som si uvedomila, že ma poslali domov bez toho, aby ma dali do karantény alebo urobili test na koronavírus, keďže ja aj ostatní ľudia sme mali symptómy. Po testovaní sa ukázalo, že som pozitívna,” uviedla Katarína.

Košičanke je veľmi ľúto, že tak ohrozila svoje dve dcéry, študentky, ktoré sú s ňou aj v spoločnej domácnosti a čakajú na testovane. “Stále mám dusivý kašeľ, stratila som chuť aj čuch. Horúčky už našťastie nemám ale stále ma trápi kašeľ. Liečim sa len vitamínmi a čajmi,” zhodnotila Katarína. Košičanka v telefonáte s hygienikmi uviedla aj to, s ktorými osobami bola naposledy v kontakte ako aj to, že k ochoreniu prišla počas liečebného pobytu v kúpeľoch.

V Bardejovských kúpeľoch koronavírus neevidujú

Tamara Šatanková, ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov, uviedla, že klienti s prejavovanými symptómami COVID - 19 sú povinní okamžite navštíviť svojho ošetrujúceho lekára, prípadne jeho zástupcu. Aktuálne sa u nich lieči 450 klientov. “Do kúpeľov nie je možné prísť s akýmikoľvek príznakmi tohto ochorenia, máme zabezpečený vstupný filter a možnosť v prípade týchto príznakov absolvovať za poplatok antigénový test. Ak klient odmietne, nie je mu dovolené sa ubytovať ,” reagovala Šatanková.

Ako dodala, ak je už klient na liečebnom pobyte a počas neho začne mať príznaky, navštívi bezodkladne lekára a ten navrhne karanténu na izolačnej izbe . “To sa deje v prípade, že klient nemá možnosť dopraviť sa domov. Vo všetkých ostatných prípadoch klienta posielame domov, aby nešíril nákazu ďalej a nechal sa otestovať v mieste bydliska. Ak je test klienta pozitívny, je na tom ktorom RÚVZ, aby nás kontaktoval v prípade dohľadania ďalších kontaktov. Do dnešného dňa nás však nikto taký nekontaktoval, takže nie je dôvod testovať ostatných klientov, či zamestnancov,” informovala Šatanková s tým, že v ich kúpeľoch doteraz neevidovali počas liečenia žiadneho pozitívne testovaného klienta.