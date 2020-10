Štart Dúbravsko-karloveskej radiály sprevádzali problémy: Toto sabotovalo spustenie električiek

Je to tu! Po dlhom čakaní na spustenie električkovej trate Dúbravsko-karloveskej radiály sa obyvateľom týchto severných mestských častí konečne uľahčí cesta do práce či do školy.

Prvý deň však nešiel ako po masle a prví cestujúci sa museli obrniť dávkou trpezlivosti. Cez víkend síce mesto a dopravný podnik ohlásili, že začnú premávať od 12.00 hod., no to sa nepodarilo a navyše plynulosť jazdy narušili opravy trolejového vedenia. Zmodernizovaná Dúbravsko-karloveská električková radiála je po dlhých mesiacoch konečne dokončená. Projekt stál 65,1 milióna eur a ostáva už len doladiť estetické prvky okolo trate. Okrem osádzania cestných obrubníkov, chodníkov ešte musia na zastávkach vymieňať dočasné bočné či zadné steny prístreškov (polykarbonátové za sklené). Najviac času pravdepodobne zaberie plánované asfaltovanie križovatky Molecova v smere do mesta, ktoré sa má zrealizovať na začiatku novembra. Cestujúci to však nepocítia, keďže koľajisko je dokončené a v pondelok už po trati premávali moderné súpravy, ktoré napriek zákazu vychádzania vyskúšali cestujúci mieriaci za prácou. Na to, aby sa z mesta dostali električkou, čakali od 22. júna 2019, no zdá sa, že to stálo za to. Jazda by mala byť o tri minúty kratšia, keďže električky majú preferencie na križovatkách a ďalšou výhodou má byť aj fakt, že všetky zastávky riešili ako bezbariérové. Napriek tomu prvý deň prevádzky nebol podľa predstáv. Oprava vedenia Hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová pred pár dňami uviedla, že električka začne premávať v pondelok od 12.00 hod. Lenže napriek avizovanému plánu sa moderné súpravy vydali na koľaje až v poludňajších hodinách. Netrvalo dlho a objavil sa prvý menší problém. „Od 14.24 hod. bola prerušená premávka liniek 4 a 9 obojsmerne v križovatke Karloveská - Molecova z dôvodu opravy trolejového vedenia,“ informoval Dopravný podnik mesta Bratislava na sociálnej sieti. Prvá zaťažkávacia skúška v ostrom režime tak ešte de facto slúžila na vychytávanie chýb. „Išlo len o krátkodobé päťminútové výpadky z dôvodu opravy trolejového vedenia,“ potvrdila hovorkyňa dopravného podniku Ľubica Melcerová. Cestujúci napriek týmto menším komplikáciám môžu trať naplno využívať a nateraz ostáva otázne, kedy zrealizujú električkové spojenie aj so zvyškom Petržalky.