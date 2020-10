Blogger Jozef († 47) skonal na koronavírus už v sanitke, zronená manželka: Stav sa mu zhoršoval z minúty na minútu!

Pozbieral zvyšky síl a posadil sa pred kameru! Aktivista, bloger a moderátor rádia Jozef Kmeťo († 47), chlap v najlepších rokoch, nakrútil z domu emotívne video krátko pred tým, ako po neho prišla záchranka.

Lenže do nemocnice neprišiel, podľa jeho manželky zomrel pri prevoze. Mal COVID-19 a liečil sa z domu. Lenže, keď sa v pondelok ráno zobudil, nebolo mu dobre. Neskôr už lapal po dychu a stav sa mu z minúty na minútu zhoršoval. Napriek maximálnej snahe lekárov Jozef zomrel, no predtým pochybovačom o koronavíruse adresoval niekoľko tvrdých slov... Denne vo svete umierajú tisíce ľudí, no stále sa nájde veľa tých, čo polemizujú o nariadeniach, ktoré majú zabrániť šíreniu tejto nebezpečnej nákazy.

V slovenských nemocniciach denne umierajú nielen starí, ale aj ľudia v najlepších rokoch. Na koronavírus ochoreli už desaťtisíce Slovákov a rovnako pozitívny test mal aj aktivista a bloger Jozef Kmeťo. Liečil sa doma, no v pondelok ráno sa mu začal zhoršovať stav. Lapal po dychu, sípavo dýchal a bolo mu zle. S vypätím síl si zavolal záchranku, no ešte pred tým, než záchranári prišli, chytil do ruky kameru a namieril ju na seba.

„Bol by som veľmi rád, keby ste ľudí, ktorí neveria a myslia si, že koronavírus je len chripôčka, začali konečne posielať do zadku, pretože to nie je pravda a najhoršie na tom je, že na nich doplácajú nevinní ľudia,“ povedal s niekoľkými pauzami a roztraseným hlasom. Bolo vidieť, že bojuje s bolesťou a nedostáva sa mu kyslíka. Bál sa, čo s ním bude ďalej a z očí mu takmer vytryskli slzy. „Ja neviem, ako dopadnem,“ dodal a s nalomeným hlasom prízvukoval ľuďom, aby sa nedali ovplyvňovať a nosili rúška všade, kde môžu.

Rýchly prevoz nepomohol

Video stihol uverejniť približne šesť hodín pred svojou smrťou a zakončil ho tým, aby mu ľudia držali palce, lebo to bude potrebovať. Následne ho mali transportovať na infekčné oddelenie Univerzitnej nemocnice Bratislava. Lenže podľa jeho manželky Ivety Eštokovej Kmeťovej skonal počas prevozu v sanitke.

Smutnú správu potvrdila aj hovorkyňa záchranárov Alena Krčová: „Žiaľ, napriek maximálnemu úsiliu zasahujúcich záchranárov, počas prevozu do nemocnice zomrel.“ Onedlho na to sa na jeho facebookovom profile rozsvietil komentár od jeho kamaráta Eduarda Daniša, ktorý napísal:

„Práve teraz som dostal informáciu, že môj kamarát Jožko Kmeťo zomrel. Je mi to veľmi zaťažko, ale prosím vás všetkých, ak sa dá, pomôžme jeho manželke.“ Napriek tisíckam nových prípadov COVID-u-19 však niektorí Slováci nosenie rúšok zľahčujú a polemizujú o ich dôležitosti. Aktivista, bloger a moderátor rádia Jozef Kmeťo sa však nakazil a jeho organizmus nezvládol ťažký priebeh ochorenia.